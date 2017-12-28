28.12.2017 | 18:26

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов консультативного совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями к активному противодействию экстремизму и работе с молодежью. Эта тема стала одной из главных на встрече в правительстве Пензенской области.

«Давайте проводить профилактическую работу с людьми, которые «подсаживаются» на посылы террористических организаций, как с мусульманами, так и с русскими, чтобы знать изнутри, что происходит», - предложил Иван Белозерцев.

Абубякар-хазрат Юнкин, являющийся председателем регионального духовного управления мусульман, в своем докладе подчеркнул, что, преподавая и проповедуя, его единоверцы выстраивают в обществе идеологию умеренного ислама и способствуют укреплению культурных традиций.

«В нашем управлении осуществляют деятельность 24 имама, из них религиозное образование имеют 14 человек. Десять окончили российские исламские учреждения, четверо прошли обучение в зарубежных духовных центрах», - отметил председатель.

По данным представителя министерства юстиции, нарушения законодательства в религиозных и общественных объединениях все же встречаются, и членов совета призвали сделать все, чтобы их не допускать.

«Давайте еще раз проговорим этот вопрос. Вы на своих мероприятиях еще раз проверите всю литературу, которая используется в мусульманских местных организациях, на ее экстремистское содержание», - подчеркнула начальник Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области Елена Канашкина.

Губернатор Иван Белозерцев, по итогам совета, призвал ужесточить контроль за поступающими на территорию Пензенской области исламскими книгами и адресно работать с молодыми людьми в случае возникновения радикальных настроений.