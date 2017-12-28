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Общество | В правительстве области прошла встреча с мусульманскими организациями

28.12.2017|18:26
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов консультативного совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями к активному противодействию экстремизму и работе с молодежью. Эта тема стала одной из главных на встрече в правительстве Пензенской области.

«Давайте проводить профилактическую работу с людьми, которые «подсаживаются» на посылы террористических организаций, как с мусульманами, так и с русскими, чтобы знать изнутри, что происходит», - предложил Иван Белозерцев.

Абубякар-хазрат Юнкин, являющийся председателем регионального духовного управления мусульман, в своем докладе подчеркнул, что, преподавая и проповедуя, его единоверцы выстраивают в обществе идеологию умеренного ислама и способствуют укреплению культурных традиций.

«В нашем управлении осуществляют деятельность 24 имама, из них религиозное образование имеют 14 человек. Десять окончили российские исламские учреждения, четверо прошли обучение в зарубежных духовных центрах», - отметил председатель.

По данным представителя министерства юстиции, нарушения законодательства в религиозных и общественных объединениях все же встречаются, и членов совета призвали сделать все, чтобы их не допускать.

«Давайте еще раз проговорим этот вопрос. Вы на своих мероприятиях еще раз проверите всю литературу, которая используется в мусульманских местных организациях, на ее экстремистское содержание», - подчеркнула начальник Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области Елена Канашкина.

Губернатор Иван Белозерцев, по итогам совета, призвал ужесточить контроль за поступающими на территорию Пензенской области исламскими книгами и адресно работать с молодыми людьми в случае возникновения радикальных настроений.

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Гость|28.12.2017 19:18|

penzainform.ru писал(a):

чтобы знать изнутри, что происходит»
на это есть агенты фсб?

Гость|28.12.2017 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов консультативного совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями

Когда создадут русские религиозные и общественные организации тогда и на совете можно что то решать.

penzainform.ru писал(a):

четверо прошли обучение в зарубежных духовных центрах

вот этих надо на особый контроль, им ,что, что бы расширить знания не хватило своих источников. Вот вам и импортозамещение.

Гость|28.12.2017 19:49|

всё это очень подозрительно

Гость|28.12.2017 20:08|

Иностранных агентов - под контроль ФСБ!

Гость|28.12.2017 20:11|

Гость писал(a):

МЫ САМИ СДЕЛАЛИ ТАК,ЧТО СТАЛИ НЕНАВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА
После ельцинской креликилизации общества.

Гость|28.12.2017 21:37|

Гость писал(a):

Не богохульствуй!

он не богохульствует, он выражает негодование, и заметьте ни к кому это подтверждает заключительное слов начинающееся с буквы "Б".

Гость|29.12.2017 00:06|

Политика и религия, с одной стороны, одно оруживе, точнее, смежный механизм, но есть другие религии, с которыми придется учиться ладить

Гость|29.12.2017 00:15|

Необходимо вместе находить вопросы, недопонимания, пытаться найти пути их решения и консолидации общественных вопросв

Гость|29.12.2017 00:30|

Ну у разных культур и религий бывает всякое, надо понимать, что люди тоже избирательны и могут взаимодействовать

Гость|29.12.2017 00:37|

Религия важна, она развивается, развивается как и политика, как и все вокруг, так что если быть хочешь в курсе, надо следить и за регилией

Гость|29.12.2017 00:49|

Мусульмане вообще ребята странные и с ними надо находить общий язык, но на примере казани, надо строить такое же государство, в этом плане, они крутые несомненно

Гость|29.12.2017 00:58|

Надо чтобы все иные религиозные объединения сами приходили и просили сотрудничать

Гость|29.12.2017 00:59|

"ПРАВДА" И ЛОЖЬ АБУБЯКЯРА ЮНКИНА

Абубякяр Юнкин воспитанник учебного заведения Саудовской Аравии и других ближневосточных стран, забыл, что живет в правовом государстве – России? Агрессивные методы управления духовенством и прихожанами, которые, видимо он приобрел в Саудовской Аравии, в нашей стране не приемлемы и уголовно наказуемы!

Обратите внимание на следующие факты:

- В конце апреля 2011 года, по указанию муфтия А.Юнкина, прихожанин Кязым Медведев незаконно изъял, т.е. совершил кражу документацию мечети с. Верхний Елюзань (Городищенского района Пензенской области), махалли №46 с целью последующей сменой имам-хаттыба Фидаиля Бикмаева. Но прихожане отстояли своего имама.

- В июне 2012 года, в с. Сред. Елюзань, после отстранения с должности имама махалли №44, лично А.Юнкин и особо приближенные… взломали двери мечети с целью незаконного изъятия документации и др.

- 17 мая 2013 года в с. Октябрьское, Неверкинского района был совершен рейдерский захват мечети. Привожу текст обращение в правоохранительные органы:

«Прокурору Пензенской области

Канцеровой Н.Е.

Уважаемая Наталья Евгеньевна!

17 мая 2013 года, в 14:00, после джума-намаза, в здании нашей мечети по адресу: ул. Ленина, с. Октябрьское, Неверкинского района, было совершено преступление - здесь состоялось незаконное собрание (вернее, попытка рейдерского захвата), решением которого я, Мунир Ибрагимович Миняшев, председатель организации «Мархамат», был смещен со своего поста и исключен из организации, вместо имам-хатыба Р.Х. Бахтеева был поставлен К.А. Бизяев, а наша организация была переведена из Духовного управления мусульман Пензенской области в Региональное Духовное управление мусульман Пензенской области. Это самоуправство (ст.330 УК РФ) организаторов этого собрания – Юнкина Абубякяра Адельшиновича, Бахитова Кямиля Ризыевича, Апусева Сяита Ибрагимовича (все они жители г. Кузнецка), так как никто из них не наделен правом созывать собрание нашей организации, использующей данную мечеть для проведения богослужений и ритуалов.

Данное собрание является незаконным, так как:

а) согласно п.4.1 Устава нашей организации «внеочередное собрание Организации может быть созвано 2/3 членов Совета Организации, председателем Организации, по требованию ревизионной комиссии», в то время, как ни я, как председатель, ни Совет нашей организации, ни наша ревизионная комиссия не имеют отношения к созыву данного незаконного собрания;

б) на данном нелегитимном собрании присутствовали всего 8 человек (а именно Бахитов Ханяфи Сулейманович, Бизяев Касим Абдулхакович, Еналеева Раися Валиевна, Еналеева Раися Юнусовна, Еналеев Зариф Абдуллович, Еналиев Али Ряхимович, Еналиева Румия Усмановна, Мамкиев Хамзя Кяримович) из 50 членов, внесенных в официальный список нашей организации, в то время как, согласно п. 4.1 Устава нашей организации, общее собрание считается правомочным при явке половины членов организации.

При этом на людей, присутствовавших на данном незаконном мероприятии, оказывали психологическое давление (под угрозой применения силы) около 200 молодчиков из Пензы и Кузнецка, похожих на бандитов и рэкетиров (часть которых была в шортах и пили пиво), собравшихся к нашей мечети по указанию Абубякяра Адельшиновича Юнкина, имама махалли № 1903 г Кузнецка Регионального духовного управления мусульман Пензенской области (г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, 184б), называющего себя председателем РДУМ ПО.

Данный гражданин А.А. Юнкин, прибыв в нашу мечеть ко времени джума-намаза, без разрешения руководства мечети встал на место имама и без разрешения провел джума-намаз. Это самоуправство, так как он не имеет никакого отношения к нашей организации.

Также по указанию Абубякяра Юнкина и его сообщников Апусевыа Сяита Ибрагимовича и Бахитова Кямиля Ризыевича была перекрыта тракторными тележками с трех сторон улица, ведущая к нашей мечети. Это также сомоуправство.

По соощениям участников собрания, в нем принимали участие глава Неверкинского района Моисеев Юрий Владимирович, глава администрации с.Октябрьское Ляпин Няим Сяитович, сотрудник РДУМ ПО Абубекиров Хамзя Искандярович, имам мечети с. Кунчерово Кулахметов Равиль Фуатович и другие лица, не имеющие отношения к нашей организации.

На меня в мечети оказывалось психологическое давление, мать одного из организаторов этого самоуправства, Апусева Кадрия, призывала вырвать у меня глаза, а затем второй сын Апусевой пытался заставить меня же извиняться перед его матерью. Я покинул мечеть и не принимал участия в данном незаконном мероприятии, проведенном в мечети без согласия руководства нашей мечети.

Я заявляю со всей ответственностью, что такие попытки рейдерского захвата нашей мечети и нашей организации с помощью бандитов и нелегитимных мероприятий приведут только к обострению обстановки в селе Октябрьское. Подавляющее большинство прихожан нашей мечети, как членов организации, так и приходящих помолиться, полностью поддерживают нынешнее руководство нашей организации, и они не позволят самозванцам распоряжаться в нашей мечети. Но мы очень не хотим, чтобы произошли какие-то физические столкновения.

Районная и сельская власть, а также местная полиция заняли непонятную позицию поддержки рейдеров из Кузнецка и Пензы, вместо того, чтобы пресечь своими силами незаконные действия группы Абубякяря Юнкина.

В связи с этим прошу Вас возбудить уголовное дело по ст.330 УК РФ по указанным мной обстоятельствам по отношению к Юнкину Абубякяру Адельшиновичу, Бахитову Кямилю Ризыевичу, Апусеву Сяиту Ибрагимовичу.

Председатель местной

Мусульманской религиозной

Организации «Мархамат»

с. Октябрьское

Неверкинского района

Пензенской области М.И. Миняшев»

http://ikabbyasov.livejournal.com/5853.html

Гость|29.12.2017 01:08|

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

Гость|29.12.2017 01:17|

Гость писал(a):

Необходимо вместе находить вопросы, недопонимания, пытаться найти пути их решения и консолидации общественных вопросв
Вместе находить недопонимания?

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