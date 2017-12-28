28.12.2017 | 16:23

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и выявили несколько нарушений.

Выяснилось, что деятельность расположенного в Мокшанском районе ООО «Радикс» могла привести к загрязнению, засорению или истощению водных объектов. За это организацию оштрафовали на 3 000 рублей.

ООО «ДАЛ», зарегистрированное в Городищенском районе, не оборудовало объекты вблизи водоохранных зон сооружениями, которые охраняли бы их от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Также фирма использовала прибрежную защитную полосу, нарушив ограничение на хозяйственную и иную деятельность в этой зоне. Организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 38 000 рублей.

ООО «АПР», находящемуся в Пензе, ранее было предписано получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, что им и было сделано.

Также инспекторы убедились, что администрация Кузнецка, центр спецподготовки «Кодекс» и гаражно-строительный кооператив «Арбековский» заплатили за негативное влияние на окружающую среду. Они представили отчеты об образовании, использовании и размещении отходов производства и потребления за 2016 год. Все обязательства проинспектированные объекты выполнили в срок.

«На момент проведения проверки территория находилась в удовлетворительном состоянии», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.