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Общество | Ространснадзор проведет в Пензенской области операцию «Дети»

28.12.2017|13:37
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В пятницу, 29 декабря, в Пензенской области стартует профилактическая операция «Дети», которую проведет территориальное управление Ространснадзора в целях минимизации риска ДТП при организованной перевозке групп детей автобусами.

Инспекторы управления будут проверять указанные транспортные средства на линии.

Согласно правилам для организованной перевозки группы детей может использоваться автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащен тахографом и т. д.

Помимо перечисленного, инспекторы будут проверять наличие при перевозке необходимых документов: решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем ГИБДД, списков сопровождающих и детей, графика движения, схемы маршрута и др.

Рейдовые мероприятия в рамках операции «Дети» планируется проводить до 10 января 2018 года. Управлением Ространснадзора налажено взаимодействие с Министерством образования Пензенской области, которое представило ведомству список всех мероприятий, намеченных на новогодние каникулы.

За нарушение правил организованной перевозки групп детей предусмотрена административная ответственность водителей, должностных и юридических лиц. При этом для последних суммы штрафов составляют несколько десятков тысяч рублей.

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Гость|28.12.2017 14:16|

Гальдин как всегда выборочно будет работать или реально всех проверит ? Хватит покрывать нелегалов !!!

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