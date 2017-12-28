28.12.2017 | 11:31

Советский районный суд Красноярска и Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначили наказания трем организациям, умышленно не выполнившим законные требования инспекторов Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Так, у красноярских ООО «Север-Лес» и ООО «Автотрэвел» запрашивались сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении, зафиксированном 25 июля на территории Пензенской области. Тогда проверка показала, что нагрузка на вторую ось тягача Volvo с полуприцепом Rolfo, следовавшего по маршруту Москва - Красноярск, превышала предельно допустимую на 9,8% (11,18 т вместо 10,2).

Инспекторы территориального органа Ространснадзора направили в адрес ООО «Север-Лес» и ООО «Автотрэвел» определения об истребовании сведений, необходимых для дела. Однако обе организации не отправили запрашиваемые документы в установленный законом трехдневный срок.

В суде защитник ООО «Север-Лес» указал, что определения об истребовании сведений не были в достаточной степени мотивированы. Однако этот довод был опровергнут: материалы дела подтвердили обоснованность требований инспекторов к данным юридическим лицам. В путевом листе тягача Volvo с полуприцепом Rolfo стояла печать предприятия, также организация является собственником этого транспортного средства.

Что касается ООО «Автотрэвел», то согласно путевому листу и товарно-транспортной накладной оно было заказчиком и грузополучателем.

Суд признал обе организации виновными в умышленном невыполнении законных требований инспекторов Ространснадзора и оштрафовал каждую из них на 50 000 рублей.

Такую же сумму за аналогичное нарушение предстоит выплатить петербургскому ООО «Строительная Компания «ПроектСтройСервис». 7 августа у автомобиля организации (Scania в составе полуприцепа Fontaine Renegade LXT), перевозившего груз из Калужской области в Кемеровскую, было зафиксировано превышение допустимой нагрузки на ось на 1,7 т (23,8%).

В адрес ООО «СК «ПроектСтройСервис» было направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, однако оно их не представило. Как пояснил в суде представитель ООО, запрос потеряли в бухгалтерии.