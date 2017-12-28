28.12.2017 | 12:16

Суд обязал страховую компанию выплатить попавшей в аварию жительнице Пензы в два раза больше начисленной суммы.

Автомобиль женщины попал в аварию, и на ремонт транспортного средства страховщик перечислил ей 43 000 рублей. Размер суммы не устроил владелицу машины, поэтому она провела независимую экспертизу и потребовала от компании 91 000 рублей, определенную в результате оценки ущерба.

Страховщик отказался добровольно выплатить указанную сумму, и пензячка обратилась в суд.

Иск гражданки был удовлетворен. Также с ответчика взыскали неустойку за нарушение срока выплаты возмещения в размере 40 000 рублей и штраф - 20 000 рублей. Кроме того, страховая компания должна возместить судебные расходы.

Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, она не была удовлетворена и постановление осталось без изменений.