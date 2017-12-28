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Общество | По решению суда страховщик вдвое увеличит пензячке выплату за ДТП

28.12.2017|12:16
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Суд обязал страховую компанию выплатить попавшей в аварию жительнице Пензы в два раза больше начисленной суммы.

Автомобиль женщины попал в аварию, и на ремонт транспортного средства страховщик перечислил ей 43 000 рублей. Размер суммы не устроил владелицу машины, поэтому она провела независимую экспертизу и потребовала от компании 91 000 рублей, определенную в результате оценки ущерба.

Страховщик отказался добровольно выплатить указанную сумму, и пензячка обратилась в суд.

Иск гражданки был удовлетворен. Также с ответчика взыскали неустойку за нарушение срока выплаты возмещения в размере 40 000 рублей и штраф - 20 000 рублей. Кроме того, страховая компания должна возместить судебные расходы.

Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, она не была удовлетворена и постановление осталось без изменений.

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Гость|28.12.2017 12:36|

Какая страховая так довозмущалась то? Хотим знать злостных неплательщиков по своим обязательствам..!

Гость|28.12.2017 13:06|

героев надо знать в лицо!!!

Гость|28.12.2017 13:07|

Да ладно Вам!

Зачастую реальный ремонт по восстановлению авто в разы дешевле, чем то, что насчитал "независимый" эксперт!

Да и методик подсчета существуют несколько, и суды особо не заморачиваются- сколько "независимый" эксперт насчитал- столько и платят!

Только вот, в конечном итоге, страдают не ушлые "независимые" эксперты и такие же автоюристы, а обыкновенные граждане, для которых страховая, чтобы "отбить" свои расходы повышает тарифы.

Чтобы кому-то дать, нужно у кого-то отнять.

Гость|28.12.2017 13:52|

Гость писал(a):

Да ладно Вам!

Зачастую реальный ремонт по восстановлению авто в разы дешевле, чем то, что насчитал "независимый" эксперт!

Да и методик подсчета существуют несколько, и суды особо не заморачиваются- сколько "независимый" эксперт насчитал- столько и платят!

Только вот, в конечном итоге, страдают не ушлые "независимые" эксперты и такие же автоюристы, а обыкновенные граждане, для которых страховая, чтобы "отбить" свои расходы повышает тарифы.

Чтобы кому-то дать, нужно у кого-то отнять.

Это был голос страховой. Уважаемый, отчетность посмотрите по страховым компаниям, там сверхприбыль

Гость|28.12.2017 16:29|

Гость писал(a):

Да ладно Вам!

Зачастую реальный ремонт по восстановлению авто в разы дешевле, чем то, что насчитал "независимый" эксперт!

Да и методик подсчета существуют несколько, и суды особо не заморачиваются- сколько "независимый" эксперт насчитал- столько и платят!

Только вот, в конечном итоге, страдают не ушлые "независимые" эксперты и такие же автоюристы, а обыкновенные граждане, для которых страховая, чтобы "отбить" свои расходы повышает тарифы.

Чтобы кому-то дать, нужно у кого-то отнять.

НИКТО И НИКОГДА НЕ ПОШЕЛ БЫ К АВТОЮРИСТАМ И В СУДЫ, ЕСЛИ БЫ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПЛАТИЛИ КАК ПОЛОЖЕНО.

а кричать об убытках и беспределе автоюристов, которые обирают несчастных страховщиков, конечно, проще. какие несчастные страховые компании, все вас обманывают, а вы все честно платите. вы и есть первые мошенники

Гость|28.12.2017 16:31|

Гость писал(a):

Это был голос страховой.
+100500

бедняжки страховые

Имя: Гость
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