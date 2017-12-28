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Общество | На улице Ладожской без горячей воды остались несколько домов

28.12.2017|17:37
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На улице Ладожской несколько домов лишились горячего водоснабжения. Однако местные жители не удивились этому факту - они к такому привыкли.

«Разроют - зароют. У нашего, 115-го дома разрыли - зарыли, у 111-го разрыли - тоже зарыли. Сейчас опять роют, сзади 117-го дома. Идет холодная вода, рыжая, а горячей нет». - рассказал местный житель Михаил Петрович.

Сюда, на Ладожскую, 115, съемочная группа «Службы 11» приезжала и в марте 2017 года. Тогда несколько домов остались без отопления якобы из-за того, что работали не все задвижки. Пришлось отключать целый микрорайон.

«В течение полусуток произошла еще одна авария, сейчас городская аварийная служба приехала», - отмечал тогда старший по дому Виктор Николаевич.

«Ну что внутри? Там полный колодец воды. Прорвало в 12 часов ночи, сейчас 3 часа дня, а все льется», - возмущался тогда активист.

Сейчас Михаил Петрович из дома рассказал, что теплопункт во дворе в печальном состоянии.

«Сделали фотографию, показали. Нам обещали все сделать, но никто ничего не делает - ни ЖЭУ, ни «Теплосеть». Скоро теплопункт вообще развалится», - посетовал мужчина.

Почему-то за имущество ресурсоснабжающей организации переживает больше активист из дома № 115, чем коммунальщики. Те заняты тем, что по кусочкам меняют изношенные трубы.

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Гость|28.12.2017 21:15|

Живешь "ПО СОСЕДСТВУ"?

Гость|28.12.2017 21:29|

Гость писал(a):

Живешь "ПО СОСЕДСТВУ"?
НУ ПОЧТИ, НА ЛУНАЧАРСКОГО 53

Гость|28.12.2017 22:04|

На ладожской 121 за последние две недели без конца отключают то горячую воду то на сутки холодную.и сегодня "кладоискатели" к 121 дому опять приезжали.это бардак какой то!

Имя: Гость
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