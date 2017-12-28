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Общество | На улице Беляева демонтировали торговый павильон с шаурмой

28.12.2017|10:26
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В среду, 27 декабря, на улице Беляева в Пензе демонтировали нестационарный торговый объект «Ешка», находившийся на остановке общественного транспорта у студенческого общежития.

Некоторые горожане жаловались на неудовлетворительную работу ларька. Он не был канализован, спецодежда у персонала отсутствовала. Один и тот же человек готовил еду и рассчитывался с клиентами, не соблюдая элементарных гигиенических требований.

А поскольку павильон располагался около высшего учебного заведения, некачественную шаурму в основном заказывали студенты, причем не только пензенские, но и из других городов и стран.

Как выяснилось, владелец объекта установил его на муниципальной земле самовольно. Индивидуального предпринимателя приглашали в районную администрацию и просили добровольно демонтировать ларек.

«Ему предлагались альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства и при наличии документов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако никаких действий мужчина так и не предпринял, поэтому торговый павильон был снесен.

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Гость|28.12.2017 10:39|

жаль, вкусная там шакрма была

Гость|28.12.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

торговый павильон был снесен.

Точнее погружен и увезен.

penzainform.ru писал(a):

Однако никаких действий мужчина так и не предпринял

Упрямы армян или узбек или кто там он, знал что его от туда уберут и тянул время качая бабло. За погрузку выгрузку с него много не возьмут.

Гость|28.12.2017 10:44|

Гость писал(a):

тянул время качая бабло.
И нормально так бабло качал и себе хватало и на крышу долго ларечик то стоял типа его ни кто не замечал.

Гость|28.12.2017 10:46|

Мэр добился своего, теперь с обоих сторон на остановках не будет убран снег, сколот лёд, посыпано песком.

Остаётся надеяться только что поставят ларьки непростых-достойных людей.

Гость|28.12.2017 10:49|

НУЖНО ЗАКРЫТЬ ВСЕ МЕСТА ПО ПРОДАЖИ ЭТОЙ ОТРАВЫ!!! - ШАУРМЫ.

пусть свою стряпню кушают у себя на родене

Гость|28.12.2017 10:52|

Ешка это говЕШКА

Гость|28.12.2017 10:52|

Такие ларьки - рассадники заразы.

Гость|28.12.2017 10:54|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 27 декабря, на улице Беляева в Пензе демонтировали нестационарный торговый объект «Ешка», находившийся на остановке общественного транспорта у студенческого общежития.
И МНОГО ТАМ СТУДЕНТОВ ОТРАВИЛИ?

Гость|28.12.2017 11:03|

Гость писал(a):

торговый павильон был снесен.

Точнее погружен и увезен.

Нет его снесли куры несушки

Гость|28.12.2017 11:03|

Гость писал(a):

Мэр добился своего,

Глава не должен добиваться. Это должно быть в рабочем порядке. Написал распоряжение и которое должно быть неукоснительно исполнено. Это нормальная будет работа.

Гость|28.12.2017 11:05|

Гость писал(a):

И МНОГО ТАМ СТУДЕНТОВ ОТРАВИЛИ?

С желудком теперь маются.

Гость|28.12.2017 11:06|

penzainform.ru писал(a):

владелец объекта установил его на муниципальной земле самовольно
Ага, попробуйте кто-нибудь так "самовольно" установить ларек на остановке! Вы даже не успеете его установить, как к Вам подъедут "нужные люди". И вот тогда начнется самое интересное в развитии своего "бизнеса")))

Гость|28.12.2017 11:24|

В любом ларьке шаурмы нет канализации и в любом ларьке кто готовит, тот и деньги берет, но у них же перчатки для готовки есть. Это просто конкуренция между МДененер и Ешкой

Гость|28.12.2017 11:33|

Гость писал(a):

на остановках не будет убран снег, сколот лёд, посыпано песком.
А раньше убирали скалывали? Или мочей обильно поливали?

Гость|28.12.2017 11:48|

Так это ларек как минимум с 2007 года стоял, а может и раньше. Продавали там шаурму, потом хозяева сменились другую шаурму предлагали людям. Потом не долго цветами торговали. ремонт телефонов организовали. И где то с 11 года или с 10 опять шаурмой занимались. И без названия ешка, просто шаурма. Сам ларек начал носит такое название относительно недавно. Из этого я делаю такой вывод, что в нашей мэрии сидят лицемеры, почему же вы раньше его не снесли. Почему когда остановку двигали вы этим не занимались?

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