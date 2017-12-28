28.12.2017 | 10:26

В среду, 27 декабря, на улице Беляева в Пензе демонтировали нестационарный торговый объект «Ешка», находившийся на остановке общественного транспорта у студенческого общежития.

Некоторые горожане жаловались на неудовлетворительную работу ларька. Он не был канализован, спецодежда у персонала отсутствовала. Один и тот же человек готовил еду и рассчитывался с клиентами, не соблюдая элементарных гигиенических требований.

А поскольку павильон располагался около высшего учебного заведения, некачественную шаурму в основном заказывали студенты, причем не только пензенские, но и из других городов и стран.

Как выяснилось, владелец объекта установил его на муниципальной земле самовольно. Индивидуального предпринимателя приглашали в районную администрацию и просили добровольно демонтировать ларек.

«Ему предлагались альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства и при наличии документов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако никаких действий мужчина так и не предпринял, поэтому торговый павильон был снесен.