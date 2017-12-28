28.12.2017 | 18:02

Юные жители Пензенской области поучаствовали в пресс-конференции с главой региона. Иван Белозерцев дал слово, что ответит на любой вопрос, даже самый необычный.

«Вы верите в сказку?» - поинтересовался один из ребят.

«Верю! Книга сказок была самой любимой в моем детстве», - признался Иван Александрович.

Детей интересовало абсолютно все: помнит ли Иван Белозерцев свои новогодние подарки; какими у него были первые оценки; правда ли, что он работал на комбайне; есть ли у него талисман, который он берет с собой в рабочие поездки.

«Я православный, у меня всегда на шее крестик, всегда с собой молитва, которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе. Еще всегда беру с собой бритву - талисман любого мужчины», - отметил губернатор.

Попутно юные жители области решали и насущные проблемы. Например, поможет ли губернатор с устройством детской площадки в селе Верхняя Елюзань и можно ли в Пензе на Фонтанной площади на большом экране показывать фотографии старого города. Кстати, этим поинтересовался самый младший участник конференции, которому всего пять лет.

После встречи Иван Белозерцев дал поручение представителям министерства культуры, чтобы они подумали над этим вопросом, а все участники конференции получили подарки и отправились на новогоднее представление.