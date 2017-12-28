Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 дек 2017|05:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Общество | Губернатор Пензенской области ответил на вопросы юных жителей региона

28.12.2017|18:02
Печать

Юные жители Пензенской области поучаствовали в пресс-конференции с главой региона. Иван Белозерцев дал слово, что ответит на любой вопрос, даже самый необычный.

«Вы верите в сказку?» - поинтересовался один из ребят.

«Верю! Книга сказок была самой любимой в моем детстве», - признался Иван Александрович.

Детей интересовало абсолютно все: помнит ли Иван Белозерцев свои новогодние подарки; какими у него были первые оценки; правда ли, что он работал на комбайне; есть ли у него талисман, который он берет с собой в рабочие поездки.

«Я православный, у меня всегда на шее крестик, всегда с собой молитва, которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе. Еще всегда беру с собой бритву - талисман любого мужчины», - отметил губернатор.

Попутно юные жители области решали и насущные проблемы. Например, поможет ли губернатор с устройством детской площадки в селе Верхняя Елюзань и можно ли в Пензе на Фонтанной площади на большом экране показывать фотографии старого города. Кстати, этим поинтересовался самый младший участник конференции, которому всего пять лет.

После встречи Иван Белозерцев дал поручение представителям министерства культуры, чтобы они подумали над этим вопросом, а все участники конференции получили подарки и отправились на новогоднее представление.

0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 19:02|

penzainform.ru писал(a):

всегда с собой молитва, которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе
Вот и рекламка поперла.

Гость|28.12.2017 19:04|

penzainform.ru писал(a):

которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе.
Сколько стоит?

Гость|28.12.2017 19:08|

А дети были из семей малообесченых или малообеспеченых попавших в трудную жизненную ситуацию или дети достоиюйных членов общества?

Гость|28.12.2017 19:09|

Фуфло прогнал. Дети то все подсадные и вопросы из вопросника.

Полоний (гость)|28.12.2017 19:11|

Гость писал(a):

А дети были из семей малообесченых или малообеспеченых попавших в трудную жизненную ситуацию или дети достоиюйных членов общества?
А вы позвоните на горячую линию Губернатора Пензенской области, возможно вам ответят на волнующий вас вопрос.

Гость|28.12.2017 19:13|

Полоний (гость) писал(a):

А вы
А ты?

Гость|28.12.2017 19:22|

penzainform.ru писал(a):

«Я православный, у меня всегда на шее крестик, всегда с собой молитва, которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе.
Сколько этот прораб РПЦ у вас детишки попам по тихому денег перевёл,черти в аду вздрогнули.Цирк давно бы работал.

Полоний (гость)|28.12.2017 19:28|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Спасибо нашему Губернатору за наше счастливое детство!
которое мы проводим,как партизаны.
Это очень старый анекдот, который между собою рассказывали сотрудники сталинского ОГПУ. В первоначальной трактовке значимая его часть звучала так: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! Было написано на транспорантах первомайской демонстрации на Красной Площади, которые несли трудящиеся преклонного возраста."

Гость|28.12.2017 19:33|

На видео на 1 мин 51 сек детишки какие исправные.

Гость|28.12.2017 19:45|

Надо было спросить когда у Пензенской области будет флаг который не нарушает светскую конституцию Российской Федерации.

Гость|28.12.2017 19:51|

почему у нас нет дорог

Гость|28.12.2017 19:51|

Гость писал(a):

Надо было спросить когда у Пензенской области будет флаг который не нарушает светскую конституцию Российской Федерации.
Смотри, полумесяц нарисуют, ваххабитам на радость.

Гость|28.12.2017 19:54|

Гость писал(a):

Надо было спросить когда у Пензенской области будет флаг
Крестоносец (сам сознался) не инициализирует здравый законный смысл, если подвержен губительной ПГМ.

Гость|28.12.2017 19:56|

Гость писал(a):

которую я приобрел в Успенском кафедральном соборе.

Сколько стоит?

ДК Дзержинского

Гость|28.12.2017 19:56|

Гость писал(a):

полумесяц нарисуют, ваххабитам на радость
А зелёный фон и предусматривал перспекиву.

← Ctrl пред.
123456
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!