Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Общество | Более 900 жителей Пензенской области прошли бесплатное обучение

28.12.2017|14:21
Печать

В 2017 году более 900 участников государственной программы «Содействие занятости населения в Пензенской области» бесплатно получили дополнительное профессиональное образование или прошли переподготовку. Среди них – 813 безработных граждан и 128 женщин в декрете.

Теперь люди, не имеющие официального места работы, владеют востребованными на рынке труда профессиями и могут устроиться бухгалтерами, кладовщиками, продавцами непродовольственных товаров, электромонтерами, машинистами автокрана или экскаватора, специалистами кадрового делопроизводства, операторами котельной, портными, швеями, стропальщиками, парикмахерами, электрогазосварщиками, операторами станков с программным управлением, слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике и водителями погрузчика.

Женщины в декрете также учились на кондитеров, кассиров торгового зала и швей. Помимо этого, они осваивали компьютерную графику, а медицинские работники повышали квалификацию.

«В 2018 году в регионе работа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования будет продолжена. С информацией об организации мероприятий можно ознакомиться в центрах занятости населения по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Источник — Фото trud.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 14:41|

С каких это пор об этом говорят как о новости???? Это обычная рутинная работа центров занятости, а не целого управления занятости в минтруде. Эти под начальством рвущейся на место Трошина заминистерши только отчеты стряпают и рапортуют , сколько трудоустроили, обучили. Ещё статистику интриг пусть ведут

Гость|28.12.2017 14:45|

penzainform.ru писал(a):

В 2017 году более 900 участников государственной программы «Содействие занятости населения в Пензенской области» бесплатно получили дополнительное профессиональное образование или прошли переподготовку.
А сколько реально трудоустроились на постоянную работу?

Гость|28.12.2017 14:46|

Лица как напряжены, будто за их спинами незримо наблюдает наш САМ.

А ослабь поводок-горло перегрызут.

Не в спокойное время служат наши росгвардейцы.

Гость|28.12.2017 14:50|

Гость писал(a):

Лица как напряжены, будто за их спинами незримо наблюдает наш САМ.
Глаза насторожены, позы неестественные. Явно постановочное тфото.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!