28.12.2017 | 14:21

В 2017 году более 900 участников государственной программы «Содействие занятости населения в Пензенской области» бесплатно получили дополнительное профессиональное образование или прошли переподготовку. Среди них – 813 безработных граждан и 128 женщин в декрете.

Теперь люди, не имеющие официального места работы, владеют востребованными на рынке труда профессиями и могут устроиться бухгалтерами, кладовщиками, продавцами непродовольственных товаров, электромонтерами, машинистами автокрана или экскаватора, специалистами кадрового делопроизводства, операторами котельной, портными, швеями, стропальщиками, парикмахерами, электрогазосварщиками, операторами станков с программным управлением, слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике и водителями погрузчика.

Женщины в декрете также учились на кондитеров, кассиров торгового зала и швей. Помимо этого, они осваивали компьютерную графику, а медицинские работники повышали квалификацию.

«В 2018 году в регионе работа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования будет продолжена. С информацией об организации мероприятий можно ознакомиться в центрах занятости населения по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.