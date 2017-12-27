27.12.2017 | 11:32

В среду, 27 декабря, юбилей отмечает человек, который пользуется заслуженным уважением у коллег и жителей Пензенской области, почетный строитель, генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

За 20 лет созданная им организация выросла в огромный холдинг, в котором работают около 3 000 человек.

«Рафик Анверович - движущая сила в нашей компании. Все удивляются, как много у него энергии и гениальных мыслей», - отметил его сын и первый заместитель генерального директора ООО ПКФ «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Рафик Ибрагимов создал в 15 минутах от центра Пензы целый город - Город Спутник, на собственные средства построил набережную, фонтанный комплекс, а также всю необходимую инфраструктуру, которую до сих пор поддерживает.

Город Спутник стал настоящим детищем Рафика Анверовича, предметом его постоянного внимания. По словам рабочих, они каждый день видят руководителя компании на стройке, а его супруга Вера Ибрагимова рассказала, что по вечерам Рафик Анверович обязательно проверяет, все ли в порядке, горят ли в Спутнике все фонари, проходит по набережной.

За огромный вклад в развитие строительной отрасли, благотворительную деятельность и реализацию социальных программ Рафик Ибрагимов отмечен множеством наград, но главной для себя считает благодарность жителей.

Они не забыли о юбилее создателя микрорайона. В праздничный день его поздравляют и взрослые, и совсем маленькие жители Города Спутника, и, конечно, сотрудники компании.

Все они благодарят Рафика Ибрагимова за создание прекрасного микрорайона, где счастливо живут и работают тысячи людей, и желают ему здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях.