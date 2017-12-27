27.12.2017 | 12:04

Сердобский городской суд привлек 41-летнего жителя г. Ртищева Саратовской области к административной ответственности за загрязнение окружающей среды.

Мужчина работал водителем у сердобского фермера, который разводил и обрабатывал подсолнечник. В июне шофер вылил в реку Хопер в районе села Секретарка около одного литра агрохимиката «Аргумент», содержащего 36% глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли.

Место слива находилось примерно в трехстах метрах от жилых домов, и, когда неприятный запах дошел до сельчан, была инициирована проверка.

В итоге саратовца оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в Сердобском городском суде.