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Общество | В Сердобском районе саратовца оштрафовали за загрязнение реки

27.12.2017|12:04
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Сердобский городской суд привлек 41-летнего жителя г. Ртищева Саратовской области к административной ответственности за загрязнение окружающей среды.

Мужчина работал водителем у сердобского фермера, который разводил и обрабатывал подсолнечник. В июне шофер вылил в реку Хопер в районе села Секретарка около одного литра агрохимиката «Аргумент», содержащего 36% глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли.

Место слива находилось примерно в трехстах метрах от жилых домов, и, когда неприятный запах дошел до сельчан, была инициирована проверка.

В итоге саратовца оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в Сердобском городском суде.

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Гость|27.12.2017 12:50|

аж на целых 1000 рублей.

Гость|27.12.2017 13:34|

Целый литр...у нас соседи препредприниматели уже пол года что то жгут на участке и все у них нормально

Гость|27.12.2017 13:48|

Цой успел сбежать.

Гость|27.12.2017 13:54|

penzainform.ru писал(a):

В итоге саратовца оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в Сердобском городском суде.
Вот это штраф!!!!!!

Гость|27.12.2017 14:13|

У нас вообще все, кто приезжает "отдыхать" на пруд или реку, загрязняют их ужасно - бутылки в воду бросают, весь свинский мусор за собой оставляют - бумагу, пакеты, банки. Всех надо штрафовать! Культуры у людей никакой нет.

Гость|27.12.2017 14:58|

А почему штраф такой маленький? Отравил пол-реки, а штраф - мизер. Ему присудили бы очистить берег, устранить запах, мальков запустить в реку, и прочее. И так лет 5 подряд. В следующий бы раз подумал, выливать или нет.

Гость|27.12.2017 15:21|

Штраф смехотворный, не окупил даже работу комиссии, не то что ущерб природе.

Гость|27.12.2017 17:30|

penzainform.ru писал(a):

В итоге саратовца оштрафовали на 1 000 рублей,

На бумагу больше потратили, надо подумать кто в итоге наказанным остался. Этот урод сам травится, природу отравил И ЛЮДЕй кто в реке купается и рыбу кушает из хопра. Недоумок. Раньше из хопра воду пили. идиот.

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