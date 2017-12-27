С 1 апреля в Пензенской области создается единая стоматологическая служба. Хозрасчетная деятельность будет строго отделена от бесплатного оказания услуг по полису медицинского страхования: платные услуги планируется оказывать в специальном здании с особым входом.
Об этом рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.
«Если люди хотят получать помощь с использованием материалов, выходящих за рамки программы госгарантий, они могут ее получить за плату. К сожалению, иногда люди не понимают этого. Поэтому бесплатные услуги должны быть отделены от платных», - подчеркнул министр.
Тем не менее, по его словам, световые пломбы можно будет по-прежнему поставить по полису ОМС.
penzainform.ru писал(a):уж не шутка ли эта ?