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Общество | В Пензенской области стоматологию четко разделят на платную и бесплатную

27.12.2017|13:57
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С 1 апреля в Пензенской области создается единая стоматологическая служба. Хозрасчетная деятельность будет строго отделена от бесплатного оказания услуг по полису медицинского страхования: платные услуги планируется оказывать в специальном здании с особым входом.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

«Если люди хотят получать помощь с использованием материалов, выходящих за рамки программы госгарантий, они могут ее получить за плату. К сожалению, иногда люди не понимают этого. Поэтому бесплатные услуги должны быть отделены от платных», - подчеркнул министр.

Тем не менее, по его словам, световые пломбы можно будет по-прежнему поставить по полису ОМС.

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Гость|27.12.2017 14:16|

penzainform.ru писал(a):

С 1 апреля
уж не шутка ли эта ?

Гость|27.12.2017 14:49|

Платная стоматология иногда хуже бесплатной

Гость|27.12.2017 15:06|

Световая пломба всегда за денежную плату.

Гость|27.12.2017 15:16|

Так я не понял, можно по полису световую пломбу поставить или нет??

Гость|27.12.2017 15:22|

можно

Гость|27.12.2017 15:23|

Сколько раз мне ставили световые пломбы и всегда платно,да еще напишут,что весь зуб разрушен

Гость|27.12.2017 15:30|

Гость писал(a):

Световая пломба всегда за денежную плату.
Врач так прямо и говорит - если ставим световую пломбу, то платно (железнодорожная стоматология). Бесплатная цементная держится неделю.

Гость|27.12.2017 15:42|

Гость писал(a):

Световая пломба всегда за денежную плату.
Враки. Светки давно включены в бесплатные.

Гость|27.12.2017 15:45|

Гость писал(a):

Гость|27.12.2017 15:42|

Гость писал(a):

Световая пломба всегда за денежную плату.

Враки. Светки давно включены в бесплатные.

Может мы давно не были в стоматологии?

Гость|27.12.2017 15:46|

penzainform.ru писал(a):

в специальном здании с особым входом.
куда вид? и на что?

Гость|27.12.2017 15:47|

Гость писал(a):

Световая пломба
она светится? или от имени Света?

Гость|27.12.2017 15:49|

Даже в детской поликлинике,ещё в прошлом году бесплатно делали

Гость|27.12.2017 15:50|

Гость писал(a):

Световая пломба

она светится? или от имени Света?

Она затвердевает на свету. Поэтому называется пломба светового отверждения.

Гость|27.12.2017 15:54|

Гость писал(a):

Она затвердевает на свету. Поэтому называется пломба светового отверждения.
с открытым ртом надо быть?

Гость|27.12.2017 15:58|

Ну желательно. А чтоб она быстрее затвердела врач на неё фонариком светит.

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Имя: Гость
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