27.12.2017 | 13:57

С 1 апреля в Пензенской области создается единая стоматологическая служба. Хозрасчетная деятельность будет строго отделена от бесплатного оказания услуг по полису медицинского страхования: платные услуги планируется оказывать в специальном здании с особым входом.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

«Если люди хотят получать помощь с использованием материалов, выходящих за рамки программы госгарантий, они могут ее получить за плату. К сожалению, иногда люди не понимают этого. Поэтому бесплатные услуги должны быть отделены от платных», - подчеркнул министр.

Тем не менее, по его словам, световые пломбы можно будет по-прежнему поставить по полису ОМС.