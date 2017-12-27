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Общество | В Пензенской области перед праздниками ввели режим повышенной готовности

27.12.2017|12:19
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В Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности. Он начал действовать с 9:00 25 декабря и продлится до 9:00 10 января.

Соответствующее распоряжение председатель регионального правительства Николай Симонов подписал в связи с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней.

«Режим повышенной готовности введен в целях обеспечения готовности руководящего состава, сил и средств ПТП РСЧС к оперативному реагированию, организации управления при возникновении возможных ЧС», - сообщили в пресс-службе правительства области.

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Гость|27.12.2017 12:33|

Правильно, правильно!

А то лягут понимашь обиженные на рельсы или трассу перекроють!

Гость|27.12.2017 12:36|

Новый Год - главная ЧС у нас.

Гость|27.12.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности. Он начал действовать с 9:00 25 декабря и продлится до 9:00 10 января.

Соответствующее распоряжение председатель регионального правительства Николай Симонов

Это типа прибавка к зарплате хорошая.

Ой и хитрый лис.

Эт в среднем банок по 100-150 красной икры на рыло-пардон на чиновника.

Гость|27.12.2017 14:02|

Стишок написал не я, но у админа какие то комплексы)

Гость|27.12.2017 17:04|

Согласно данным на сайте Минфина, самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц. При этом зарплата является лишь небольшой частью его годового дохода. В декларации за 2016-й он указал доход 95,4 миллиона рублей.

Алексей Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития большую часть 2016 года, получал зарплату 1,266 миллиона рублей, а министр энергетики — 1,155 миллиона рублей.

Из опубликованных данных также следует, что глава МЧС в 2016 году получал 954 тысячи рублей в месяц, глава Минпромторга — 921,3 тысячи рублей.

В данных Минфина не содержится сведений о зарплате глав силовых ведомств, премьер-министра и президента РФ.

Гость|27.12.2017 17:06|

ну откуда же пенсию платиить? естественно повышать пенсионный возраст. денег нет но вы держитесь

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