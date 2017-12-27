27.12.2017 | 12:19

В Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности. Он начал действовать с 9:00 25 декабря и продлится до 9:00 10 января.

Соответствующее распоряжение председатель регионального правительства Николай Симонов подписал в связи с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней.

«Режим повышенной готовности введен в целях обеспечения готовности руководящего состава, сил и средств ПТП РСЧС к оперативному реагированию, организации управления при возникновении возможных ЧС», - сообщили в пресс-службе правительства области.