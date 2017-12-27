27.12.2017 | 11:44

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области проанализировали количество зафиксированных случаев инфекционных заболеваний в период с января по ноябрь 2017 года.

За 11 месяцев их в регионе зарегистрировали 105 000. Это на 9,68% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Почти половина заболевших – дети до 14 лет. Еще около 5% от общего количества перенесших болезнь составляют подростки.

Медики зафиксировали 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них шесть у детей. Показатель заболеваемости вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Пензенцы стали реже жаловаться на острые кишечные инфекции: суммарная заболеваемость составила 561,8 на 100 000 населения, что почти на 10% меньше, чем в 2016-м. Такая же тенденция наблюдается среди пациентов до 14 лет, а вот заболевших подростков было зарегистрировано на 10,2% больше, чем за 11 месяцев 2016 года.

Диагноз «вирусный гепатит А» поставили 141 раз. Показатель заболеваемости 10,5 на 100 000 человек.

Энтеровирусными инфекциями переболели 167 человек, 82% из них – дети.

«В регионе сохраняется стойкое благополучие по вакциноуправляемым инфекциям. За период январь - ноябрь 2017 года среди населения Пензенской области не регистрировались дифтерия, корь, краснуха. Зарегистрирован один случай эпидемического паротита в Пензе», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

От коклюша лечились 22 ребенка младше 14 лет.

Также медики реже ставили диагноз «менингококковая инфекция» - ее зафиксировали у 14 человек, 10 из которых дети.

В 2017 году специалисты лаборатории выявили 514 случаев заражения гриппом, больше половины заболевших - взрослые.

Заболеваемость остальными респираторно-вирусными инфекциями в течение года умеренно снижалась.

По сравнению с 2016 годом заболеваемость туберкулезом снизилась на 14,7% - зарегистрировано 336 случаев. Бациллярной формой стали болеть на 23,5% реже.

Диагноз «острый вирусный гепатит В» ставили в 2,3 раза реже, чем в 2016 году, «острый вирусный гепатит С» – на 49,3% реже.

Снизилось число случаев подтвержденного сифилиса и гонореи – 138 и 59 соответственно.

Заболеваемость внебольничными пневмониями стабилизировалась, почти треть всех диагнозов ставили детям до 14 лет.

Педикулезом болело 45,6 на 100 000 человек, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году. Большинство заболевших – дети до 14 лет.

А вот микроспорией стали страдать чаще: было зарегистрировано почти на четверть больше заболевших, чем в 2016-м. 92,2% диагнозов ставили детям.

Как и прогнозировалось, в период с августа по октябрь вырос показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Пациентов с таким диагнозом оказалось на 55% больше, чем в прошлом году. Большинство заболевших - жители Малосердобинского, Шемышейского, Лопатинского и Иссинского районов.