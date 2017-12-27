27.12.2017 | 10:05

Во вторник, 26 декабря, во дворце спорта «Буртасы» подвели спортивные итоги 2017 года. Победители в десяти номинациях получили награды из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Спортсменом года стала мастер спорта России, пловчиха Ольга Ключникова, тренером года признали заслуженного тренера страны по плаванию Галину Долгову», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Олимпийскими надеждами назвали гимнастку Елизавету Богацкову, пловца Александра Харланова и велогонщицу Наталью Афремову.

Пловец Егор Павлов и футболистка «Лагуны-УОР» Мария Самойлова признаны открытием года. Женский мини-футбольный клуб также получил приз в номинации «Команда года».

Лучшей спортивной школой назвали ПОСШОР водных видов спорота, которой руководит Людмила Карпова.

Федерация спортивной гимнастики и художественной гимнастики под руководством Валерия Старкина признана федерацией года.

Экс-руководителя Федерации карате Пензенской области Аркадия Кривцова, трагически погибшего в аварии 26 октября, назвали лучшим президентом региональной спортивной федерации. Награду получил его сын Геннадий.

Директор бассейна «Бессоновский» Ирина Зуева стала лучшим руководителем спортивного сооружения.

Директор федерации легкой атлетики Александр Екимов получил приз как лучший спортивный организатор.

Также в этот день прошел парад региональных федераций по видам спорта и показательные выступления воспитанниц школы гимнастики имени Н. А. Лавровой.