27.12.2017 | 15:11

Татьяна Московая пострадала в подземном переходе на проспекте Победы.

«Там темно, совсем ничего не видно! Уже практически на выходе, напротив газетного киоска у меня подворачивается нога, и я падаю», - рассказала женщина.

Обновка к празднику - гипсовый сапог, как невесело шутит Татьяна Анатольевна. Самой грустно, семье тоже - нужно будет подстраиваться под интересы пострадавшей, нагрузка на коллег по работе возросла, а все из-за ямки на асфальте и отсутствия освещения.

Пензенцы на неудобства жалуются постоянно.

«Вообще плохо ходить очень. С ребенком женщина тут шла, с коляской, чуть не упала - тоже нога попала в пробоину», - отметила прохожая.

Этот переход долгое время был бесхозным, лишь на днях его принял на баланс Департамент ЖКХ г. Пензы. Информация об этом появилась на сайте мэрии 13 декабря, где сообщается об установке новых светильников. Скоро они начнут работать в круглосуточном режиме, но так вышло, что именно в этот переходный период здесь пострадал человек.