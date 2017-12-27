Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|05:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Общество | Пензячка сломала ногу в подземном пешеходном переходе

27.12.2017|15:11
Печать

Татьяна Московая пострадала в подземном переходе на проспекте Победы.

«Там темно, совсем ничего не видно! Уже практически на выходе, напротив газетного киоска у меня подворачивается нога, и я падаю», - рассказала женщина.

Обновка к празднику - гипсовый сапог, как невесело шутит Татьяна Анатольевна. Самой грустно, семье тоже - нужно будет подстраиваться под интересы пострадавшей, нагрузка на коллег по работе возросла, а все из-за ямки на асфальте и отсутствия освещения.

Пензенцы на неудобства жалуются постоянно.

«Вообще плохо ходить очень. С ребенком женщина тут шла, с коляской, чуть не упала - тоже нога попала в пробоину», - отметила прохожая.

Этот переход долгое время был бесхозным, лишь на днях его принял на баланс Департамент ЖКХ г. Пензы. Информация об этом появилась на сайте мэрии 13 декабря, где сообщается об установке новых светильников. Скоро они начнут работать в круглосуточном режиме, но так вышло, что именно в этот переходный период здесь пострадал человек.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!