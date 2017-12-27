Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|05:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Общество | Областная женская консультация уже начала принимать пациенток

27.12.2017|17:31
Печать

В Пензенском перинатальном центре с весны 2018 года начнут проводить ЭКО. Об этом заявил министр здравоохранения Сурского края.

По словам Владимира Стрючкова, экстракорпоральное оплодотворение пользуется все большей популярностью среди пензенцев.

«В 2011 году у нас в области было всего 113 ЭКО, в этом году уже 821 ЭКО, которое было осуществлено. В результате этого родились 162 ребенка - это хороший показатель», - отметил министр.

Перинатальный центр должен стать первым государственным учреждением в Пензенской области, где будут проводить ЭКО. На настоящий момент уже подготовлено помещение, обучены специалисты, имеется почти все необходимое оборудование.

Современное медицинское учреждение на улице Лермонтова заработало в ноябре 2017 года. Там удачно приняли уже порядка 300 родов.

«Мы получили такое здание, о котором мечтали долгие годы», - подчеркнул главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

Кстати, в Пензе уже начала работать областная женская консультация, которая находится на улице Пушкина в здании бывшего роддома. Торжественное открытие этого учреждения здравоохранения состоится после новогодних праздников.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 19:43|

Очень грубая медсестра пеленает малыша. Не свой.

Гость|27.12.2017 20:00|

А парковаться где на Пушкина????? Забором все обнесли, рядом ни одной парковки!!! Машины ставят вдоль дороги, где суперинтенсивное движение! Стручков об этом думал, или ему до задницы такие вопросы? Ведь беремменных там ждут, чтобы этот стручок потом рапортовал о росте рождаемости. Позорище пензенское!

Гость|27.12.2017 20:05|

. Позорище пензенское!

тручков об этом думал, или ему до задницы такие вопросы?

этого мало . Принесите крест магильный или гроб . Тогда будет веселей . Думаю в новогоднюю ночь волхвы принесут подарки .

Гость|27.12.2017 21:39|

Указателей нет внутри, неудобно искать врача. Много коридоров, дверей, таблички не везде. Через центральный вход ходить нельзя. Об этом тоже нет информации

Гость|27.12.2017 22:17|

Эко все звездец, естественно уже не получается, ну ну пробуйте вопреки природы.

Гость|27.12.2017 22:47|

Краличкина попробует .

Гость|27.12.2017 23:22|

Гость писал(a):

ну ну пробуйте вопреки природы.
Какой природы, человек сам по себе суррогат. Даже рожает в муках и не сам от "природы".

Гость|28.12.2017 00:14|

ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!