27.12.2017 | 17:31

В Пензенском перинатальном центре с весны 2018 года начнут проводить ЭКО. Об этом заявил министр здравоохранения Сурского края.

По словам Владимира Стрючкова, экстракорпоральное оплодотворение пользуется все большей популярностью среди пензенцев.

«В 2011 году у нас в области было всего 113 ЭКО, в этом году уже 821 ЭКО, которое было осуществлено. В результате этого родились 162 ребенка - это хороший показатель», - отметил министр.

Перинатальный центр должен стать первым государственным учреждением в Пензенской области, где будут проводить ЭКО. На настоящий момент уже подготовлено помещение, обучены специалисты, имеется почти все необходимое оборудование.

Современное медицинское учреждение на улице Лермонтова заработало в ноябре 2017 года. Там удачно приняли уже порядка 300 родов.

«Мы получили такое здание, о котором мечтали долгие годы», - подчеркнул главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

Кстати, в Пензе уже начала работать областная женская консультация, которая находится на улице Пушкина в здании бывшего роддома. Торжественное открытие этого учреждения здравоохранения состоится после новогодних праздников.