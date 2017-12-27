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Общество | Многодетная семья рискует остаться без электричества в новогоднюю ночь

27.12.2017|15:27
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Накануне Нового года многодетную семью могут оставить без электричества - коммунальщики грозят отрезать провода в доме № 7 в Пограничном проезде. Кротовы задолжали 50 тысяч рублей за предоставление услуг ЖКХ, из них 11 тысяч - за свет. Кроме того, семейство параллельно пытается расплатиться и за взятые ранее кредиты.

«Так как я переходила из декрета в декрет, меня на работу никто не брал. По кредитам пошли просрочки, банки начали арестовывать карточки и счета», - объяснила мать семейства Татьяна.

Из-за этого даже детские пособия не доходят до семьи Кротовых. Проблемы усугубились, когда муж не смог работать после операции. Мать трудится на двух работах, но зарплаты не хватает, чтобы платить за кредиты, коммуналку и содержать пятерых детей.

Женщина договорилась с энергетиками о рассрочке: половину зарплаты, 3 500 рублей, она отдала в первом месяце. А во втором такую сумму не собрала - деньги отправились газовикам. На прошлой неделе, когда Татьяна в больнице ухаживала за мужем, коммунальщики связались с ней по телефону.

«Они дозвонились до меня и сказали: «Мы приехали отрезать вам свет. Не отрезали его только за счет того, что у вас маленькая дочь была дома», - добавила женщина.

Новую рассрочку семье не дали. Сообщили, что электричество отрежут в четверг, 28 декабря. Теперь надежда только на сочувствие коммунальщиков, ведь расплатиться женщина точно не успеет.

«У меня даже детям подарков нет. Мой сын 10 лет спросил меня: «Мам, а подарки будут?» Я говорю: «Ну, какие подарки? Дед Мороз принесет конфет», а он: «Нет, ну какие-нибудь машинки, хотя бы маленьким!» Я ему ответила, что денег нет. Пусть без подарков будут, но хотя бы со светом», - рассказала Татьяна Кротова.

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Гость|27.12.2017 20:22|

Конечно жалко,но ведь прежде чем рожать ,надо думать сможешь ли содержать?Ну что это за безответственность перед своими детьми.Вроде бы одекватная женщина

Гость|27.12.2017 20:33|

penzainform.ru писал(a):

Так как я переходила из декрета в декрет, меня на работу никто не брал.
Она думала о пособиях, о материнском капитале, о льготах многодетным, о которых государство так красиво поёт в уши своим легковерным гражданам. А получила долги. Ещё и кредитов набрала! Как можно давать кредиты заведомо неплатёжеспособным гражданам? Детей жалко, если родителям думать нечем, почему дети должны страдать?

Гость|27.12.2017 20:46|

Далеко неумные родители! Детей действительно жалко. Папашка вообще ЧМО (человек малообразованный), который понимает, когда вынимает.

Гость|27.12.2017 20:52|

Не во всякой семье все гладко получается, это можно понять. Не понимают те у кого глаза "баблом"закрыты.Дети тут причем???Вспоминается слова президента о списание долгов, миф или реальность. А где работа соцзащиты? Семья в финансовой кабале, дети не увидят конфету на новогодние дни.До какой степени люди очерствели, уму не постежимо.

Гость|27.12.2017 20:55|

На 7 членов семьи даже по самому минимальному прожиточнуму минимуму, на который фактически даже выжить нереально нужно 70 тысяч в месяц чистыми. Это просто чтоб с голоду не помереть. Если учесть, что мать не работает, отцу нужно минимум 80 грязными получать. А чтоб более-менее на что-то хватало, то 120. На какой-работе они собирались такие деньги в Пензе зарабатывать, где 20 считается более-менее приличной зарплатой, а уж 30 предел мечтаний.

Гость|27.12.2017 21:17|

Гость писал(a):

Далеко неумные родители! Детей действительно жалко. Папашка вообще ЧМО (человек малообразованный), который понимает, когда вынимает.
Поэтому образованный народ сейчас государству не нужен. 9 классов в самый раз, чтоб плодиться и брать кредиты, сидя дома в декретах. Образованные думают о своём будущем, о будущем своих детей, просчитывают возможности и реально оценивают жизнь. Они бездумно не родят, даже кошку не заведут.

Гость|27.12.2017 21:55|

Бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе. К какой категории этих несчастных отнести к бедным, нищим или малообеспеченых или малообеспеченых по павших в трудную жизненную ситуацию. А по идее история хреновая если у нас так люди живут.

Гость|27.12.2017 22:00|

Для некоторых иметь детей самая заветная мечта.А эта женщина счастливая мать,несмотря на финансовые трудности у неё есть смысл жизни.Они прорвутся,Бог поможет и добрые люди.Здоровья и удачи вам,Кротовы!!!

Гость|27.12.2017 22:07|
+1

Детки все ухоженные, чистенькие. Татьяна идите на приём к депутатам и пр.Выход обязательно найдётся,и не допустят такого,чтобы ваша дружная семья осталась без света.Не переживай те,не отчаивайтесь.

Гость|27.12.2017 22:11|

Гость писал(a):

атьяна идите на приём к депутатам
ко всем сразу?

Гость|27.12.2017 22:16|

НЕ СУДИТЕ ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ! ПОМОГИТЕ ЛУЧШЕ! С МИРУ ПО НИТКЕ ГОЛОМУ РУБАШКА

Гость|27.12.2017 22:18|

Да хоть ко всем сразу,хоть один да чем то поможет.Попытка не пытка.

Гость|28.12.2017 00:34|

Гость писал(a):

смотря на финансовые трудности у неё есть смысл жизни.
Тянуть детей смысл жизни? А самой когда жить? Сама когда что-то делала для себя, читала что-нибудь, училась чему-то новому? Это не жизнь, а каторга у плиты.

Гость|28.12.2017 00:49|

Да, дети остались крайние. А когда родители брали кредиты и еще вопрос на что??? посмотрите вокруг ободранные стены и грязные матрацы . Где же деньги? Как можно брать, если не знаешь чем отдать. И где же ее мат. капитал, за 2 и последующих? Вывод все кудать профукали. Проще всего давить на жалость, когда с мужем спала ТВ на приглашала?

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