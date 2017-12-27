27.12.2017 | 15:27

Накануне Нового года многодетную семью могут оставить без электричества - коммунальщики грозят отрезать провода в доме № 7 в Пограничном проезде. Кротовы задолжали 50 тысяч рублей за предоставление услуг ЖКХ, из них 11 тысяч - за свет. Кроме того, семейство параллельно пытается расплатиться и за взятые ранее кредиты.

«Так как я переходила из декрета в декрет, меня на работу никто не брал. По кредитам пошли просрочки, банки начали арестовывать карточки и счета», - объяснила мать семейства Татьяна.

Из-за этого даже детские пособия не доходят до семьи Кротовых. Проблемы усугубились, когда муж не смог работать после операции. Мать трудится на двух работах, но зарплаты не хватает, чтобы платить за кредиты, коммуналку и содержать пятерых детей.

Женщина договорилась с энергетиками о рассрочке: половину зарплаты, 3 500 рублей, она отдала в первом месяце. А во втором такую сумму не собрала - деньги отправились газовикам. На прошлой неделе, когда Татьяна в больнице ухаживала за мужем, коммунальщики связались с ней по телефону.

«Они дозвонились до меня и сказали: «Мы приехали отрезать вам свет. Не отрезали его только за счет того, что у вас маленькая дочь была дома», - добавила женщина.

Новую рассрочку семье не дали. Сообщили, что электричество отрежут в четверг, 28 декабря. Теперь надежда только на сочувствие коммунальщиков, ведь расплатиться женщина точно не успеет.

«У меня даже детям подарков нет. Мой сын 10 лет спросил меня: «Мам, а подарки будут?» Я говорю: «Ну, какие подарки? Дед Мороз принесет конфет», а он: «Нет, ну какие-нибудь машинки, хотя бы маленьким!» Я ему ответила, что денег нет. Пусть без подарков будут, но хотя бы со светом», - рассказала Татьяна Кротова.