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Общество | «МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России

27.12.2017|16:05
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Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced (также называемого 4.5G), обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах.

Сеть работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Приморье, на Южном Сахалине и в других регионах страны.

В конце декабря «МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входят 9 субъектов Российской Федерации и где проживает более 10 миллионов жителей.

Скорости мобильного Интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE в России, увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 000).

В сети «МегаФон» на конец третьего квартала зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017 года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале составляет 6,7 ГБ, за год он увеличился на 60%.

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