27.12.2017 | 13:39

В Пензенской области Ахунско-Ленинское лесничество обязали ликвидировать свалки на берегу Сурского водохранилища. Работники прокуратуры обнаружили мусор и бытовые отходы у водоема со стороны Золотаревки.

По представлению прокурора нарушения так и не были устранены, поэтому информацию направили в региональный минлесхоз. Во время контрольной проверки специалисты убедились, что все осталось на своих местах, и подали иск в Пензенский районный суд.

Представитель ответчика отметил, что лесничество систематически проводит благотворительные акции по очистке леса от мусора, но отдыхающие снова загрязняют территорию.

Однако суд не нашел доказательств того, что учреждение пыталось устранить недостатки, на которые указала прокуратура, и постановил ликвидировать свалку до 1 июня 2018 года.

Ответчик, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу в Пензенский областной суд, но вердикт остался неизменным и 21 декабря вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.