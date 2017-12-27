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Общество | Лесничество обязали очистить берег Сурского водохранилища в Золотаревке

27.12.2017|13:39
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В Пензенской области Ахунско-Ленинское лесничество обязали ликвидировать свалки на берегу Сурского водохранилища. Работники прокуратуры обнаружили мусор и бытовые отходы у водоема со стороны Золотаревки.

По представлению прокурора нарушения так и не были устранены, поэтому информацию направили в региональный минлесхоз. Во время контрольной проверки специалисты убедились, что все осталось на своих местах, и подали иск в Пензенский районный суд.

Представитель ответчика отметил, что лесничество систематически проводит благотворительные акции по очистке леса от мусора, но отдыхающие снова загрязняют территорию.

Однако суд не нашел доказательств того, что учреждение пыталось устранить недостатки, на которые указала прокуратура, и постановил ликвидировать свалку до 1 июня 2018 года.

Ответчик, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу в Пензенский областной суд, но вердикт остался неизменным и 21 декабря вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.

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Гость|27.12.2017 14:05|

penzainform.ru писал(a):

Ответчик, не согласившись с решением
Ахунско-Ленинское лесничество не хочет выполнять свою работу? И что за обсурд, если есть мусор они должны его убрать, для чего обращение в суд?

Гость|27.12.2017 14:17|

рыбаков гоните от туда! Они своими кольями и палатками засрали весь берег и все водохранилище!

А летом ставьте контейнеры для мусора и вовремя их вывозите!

Гость|27.12.2017 14:34|

на стриту пусть ловют тех кто мусорит

Гость|27.12.2017 14:52|

Почему лесничество должно отвечать и убирать мусор, а не те, кто его накидал? На месте лесничеств нужно перекопать все подъезды к воде, к лесам.

Гость|27.12.2017 15:02|

Гость писал(a):

На месте лесничеств нужно перекопать все подъезды к воде, к лесам.
полностью одобряю! Мы на джипах проедем, а пузотеры там нафиг не нужны!

Гость|27.12.2017 15:03|

в лесничестве один лесничий и один лесник,а прокуроров пруд пруди.

Гость|27.12.2017 15:07|

Просто есть люди свиньи с низкой социальной ответственностью ....

Гость|27.12.2017 15:07|

Раз такой коленкор тогда пусть Москвин главный лесник убирает мусор . Ведь год экологии .

Гость|27.12.2017 15:11|

Гость писал(a):

нужно перекопать все подъезды к воде, к лесам.
Правильно! В городе подъездные пути к домам перекрыли столбиками и плитами - осталось Сурское перекрыть и будет буртасу счастие неземное.

Гость|27.12.2017 15:37|

Надо ввести экологический сбор -50 рублей с автомобиля пузотерки и 100 с джипа.К работе привлечь рыбнадзор и запретить все эти говенные огороды.Просто ежедневно уничтожать их снегоходом.

Гость|27.12.2017 15:43|

Гость писал(a):

и запретить все эти говенные огороды
Что за огороды?

Гость|27.12.2017 16:02|

Пензяки засрали все берега водохранилища! Никакой культуры у людей!

Гость|27.12.2017 16:58|

Рыбаки здесь не причём, а вот отдыхающие и в прямь засрали всё.

Имя: Гость
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