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Общество | Колодец на ул. Правды создает неудобства местным жителям и водителям

27.12.2017|16:46
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В яму на стыке улиц 8 Марта и Правды напротив дома № 83 хоть и не часто, но все же попадают автомобилисты. На самом деле это колодец, вокруг крышки которого асфальт раскрошился и образовалась глубокая кайма. Когда авто попадает в углубление, домовладелец, живущий рядом, мгновенно узнает об этом.

«Машины, особенно большегрузы, заезжают в яму, крышка подскакивает - даже дом трясется! Фундамент лопнул, не знаю - от этого или нет. В общем, тряска большая», - рассказал местный житель Александр Александрович.

Сейчас не так слышно - углубление забито снегом. Крышка утоплена в дороге намного ниже уровня полотна.

«Я измерил - ниже миллиметров на 100; может, меньше. Но этого достаточно. Ночью иногда просыпаемся от грохота», - отметил мужчина.

Здесь проложена водопроводная труба, она тянется в Арбеково. Если память не подводит жильца дома на улице Правды, то новый асфальт укладывали менее пяти лет назад. Поначалу посторонние звуки и сильная вибрация никого не беспокоили, но потом тяжеловозы сыграли свою роль - продавили полотно, и начались мучения местных жителей.

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