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Общество | Проезжая часть на улице Толстого стала неузнаваемой

27.12.2017|15:45
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Уже и не сосчитать, сколько раз ремонтировали теплотрассу на улице Толстого. Например, на многострадальном участке между улицами Коммунистической и Суворова.

После очередного серьезного коммунального вторжения проезжая часть изменилась до неузнаваемости.

«Раскопки» начались еще осенью 2016 года на разных участках. Сети долго и мучительно пытались залатать. Залитая горячей водой траншея у дома № 5 на улице Ворошилова долго делилась паром с окружающей ее средой.

«В течение двух-трех недель - ни одного человека, никого нет. Мастер, прораб, главный инженер знают об этом. Разрыть разрыли, а заделывать не стали, так и бросили», - жаловался тогда местный житель Владимир Николаевич.

К Новому, тогда еще 2017 году все починили, засыпали.

Летом и осенью 2017 года тепловики меняли обширные участки сетей. В октябре в объективы камер «Службы 11» попала еще не восстановленная придомовая территория и залатанная, но относительно ровная дорога на Толстого.

Теперь даже такой дороги нет - вырезанные квадраты, засыпанные щебнем, несглаженные неровности. Асфальтировка на данный момент невозможна.

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