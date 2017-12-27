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Общество | 11 сердобских организаций нарушили закон о промышленной безопасности

27.12.2017|14:18
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В Сердобском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о лицензировании и промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Так, в плавательном бассейне «Парус» сеть газопотребления эксплуатировалась без лицензии, сведения о том, как контролируется соблюдение требований безопасности, в местную администрацию не представлялись. Порядок расследования причин возможных инцидентов не был разработан и согласован с Ростехнадзором.

В МУП «Сердобская теплосеть» и МУП «Жилищное хозяйство», эксплуатирующих сети газопотребления, не были назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля, исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

Кроме того, не проводилась соответствующая подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности.

Аналогичные нарушения были выявлены еще у девяти юридических лиц в районе. Руководителям организаций внесено 12 представлений.

«В результате их рассмотрения 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению выявленных нарушений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|27.12.2017 14:33|

этой прокуратуре лишь бы кого нибудь привлечь к ответственности, звери а не люди

Гость|27.12.2017 15:41|

А когда гибнут люди мы ругаем надзорные органы,что не досмотрели.Не проконтролировали. Будем честнее. Господа,товарищи,граждане.

Гость|27.12.2017 16:18|

Гость писал(a):

этой прокуратуре лишь бы кого нибудь привлечь к ответственности, звери а не люди
Не звери,а ОКО государево.

Имя: Гость
Комментарий:

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