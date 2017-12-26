26.12.2017 | 11:07

В воскресенье, 31 декабря, к вечернему богослужению в 16:00 в Заречный прибудет ковчег со святой горы Афон. В ларце находится священная реликвия - дары волхвов, которыми они поклонились младенцу Иисусу.

«Святыни прибудут в храм Иоанна Предтечи, расположенный на проспекте Мира. Горожане смогут помолиться у мощей ежедневно в часы работы храма. Православная реликвия пробудет в Заречном до 21 января», - сообщает портал «Город Z».

«Это благодатная святыня. Когда человек прикладывается к ней, на него действует благодать Божья. Самое главное, о чем надо просить, - о том, чтобы Господь простил грехи», - цитирует портал настоятеля храма Иоанна Предтечи иерея Виталия Зорина.