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Общество | В Заречный с горы Афон прибудут дары волхвов

26.12.2017|11:07
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В воскресенье, 31 декабря, к вечернему богослужению в 16:00 в Заречный прибудет ковчег со святой горы Афон. В ларце находится священная реликвия - дары волхвов, которыми они поклонились младенцу Иисусу.

«Святыни прибудут в храм Иоанна Предтечи, расположенный на проспекте Мира. Горожане смогут помолиться у мощей ежедневно в часы работы храма. Православная реликвия пробудет в Заречном до 21 января», - сообщает портал «Город Z».

«Это благодатная святыня. Когда человек прикладывается к ней, на него действует благодать Божья. Самое главное, о чем надо просить, - о том, чтобы Господь простил грехи», - цитирует портал настоятеля храма Иоанна Предтечи иерея Виталия Зорина.

Источник — gorodz.info
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Гость|26.12.2017 12:07|

penzainform.ru писал(a):

Это благодатная святыня. Когда человек прикладывается к ней, на него действует благодать Божья.

Плашмя, что ли? Но вот если стоит человек то не действует?

Гость|26.12.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

дары волхвов, которыми они поклонились

Вообще-то дары дарят, а волхвы ни перед кем не кланяются. Об этом сказал сам А.С. Пушкин.

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

И ни где не сказано про бога. Только воля небес, а это не про бога.

Гость|26.12.2017 13:25|

Гость писал(a):

И ни где не сказано про бога. Только воля небес, а это не про бога.
Не дразни пасомых... И не мечи... Зарабатывай.

Гость|26.12.2017 13:30|

Гость писал(a):

Вообще-то дары дарят, а волхвы ни перед кем не кланяются. Об этом сказал сам А.С. Пушкин.
Так то славянские волхвы. Раньше славяне не были заражены чужеродным рабским духом.

Гость|26.12.2017 14:00|

penzainform.ru писал(a):

Когда человек прикладывается к ней
он обменивается с другим прикладывающимися бактериями и микробами.

Гость|26.12.2017 14:08|

ДАРЫ волхвов прибудут, а прикладываться будут к мощам....

Да уж...

Гость|26.12.2017 14:19|

Гость писал(a):

И ни где не сказано про бога. Только воля небес, а это не про бога
заткнись чтоль, дебил

Гость|26.12.2017 14:58|

"...Дары волхвов Христу – почитаемая всеми верующими святыня, уникальное произведение искусства древних мастеров. Это 28 пластиночек из золотых нитей, спаянных в оригинальный узор, ученые определяют его, как древнюю технику филиграни с зернью. Зернь – маленькие золотые шарики, которые выступают над пластинкой и делают ее богаче. Узор любой из них – уникален, а все формы – трех и четырехугольные. К геометрическим фигурам крепятся нити из серебра с шестьюдесятью бусинками из ладана и смирны..."

Т.е. вот эту уникальную святыню и произведение мирового искусства привезут в Заречный, вот так просто, без охраны?!

Гость|26.12.2017 15:11|

Зачем? Лосей-то уже вывезли, кто пойдет поклоняться ?

Гость|26.12.2017 15:14|

penzainform.ru писал(a):

В ларце находится священная реликвия - дары волхвов, которыми они поклонились младенцу Иисусу.

.... Горожане смогут помолиться у мощей

Волхвы подарили младенцу Иисусу мощи? Их и привезли?

Или это мощи волхвов?

Требую пояснений, что внутри коробочки?!

Гость|26.12.2017 15:16|

Гость писал(a):

Требую пояснений, что внутри коробочки?!
а на вопрос "что в черном ящике?"

нам ответит жрец ЯворСКИЙ!

Гость|26.12.2017 15:18|

святыни волхвы лично привезут?

Гость|26.12.2017 15:25|

ПЕНЗАИНФОРМ ... сколько Вам попы отстегнули за рекламку? 30 сребреников?

Гость|26.12.2017 15:46|

какие дары волхвов в Заречном? кто же вам даст мировую реликвию в мелкий городишко привести?!

Гость|26.12.2017 15:52|

Опять курили что ли?

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Имя: Гость
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