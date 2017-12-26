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Общество | В Пензенской области 27 водителям грозит 30-тысячный штраф

26.12.2017|11:38
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В период с 22 по 24 декабря на дорогах Пензенской области проводилась проверка водителей на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 27 человек, которые сели за руль в нетрезвом виде, причем семеро из них были задержаны по информации, полученной от населения.

Управление транспортом после употребления спиртного влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Необходимо указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к пензенцам сотрудники ГИБДД.

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Гость|26.12.2017 12:54|

Заголовок звучит так,словно нужно пожалеть этих водителей!

Имя: Гость
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