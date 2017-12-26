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Общество | В Пензе воспитанники ЦМИТов представили свои работы на фестивале

26.12.2017|14:56
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Участники областного фестиваля технического творчества представили жюри свои авторские проекты действующих часов. Все работы совершенно разные: от точной копии пензенской «Кукушки» до необычных моделей в виде штангенциркуля или костяшек домино.

«Я долго думал над формой, а потом посмотрел на штангенциркуль и решил, что отлично подходит для термометра. Потом решил внедрить еще и часы, то есть получилось два-в-одном», - рассказал участник фестиваля Иван Рудаков.

Главное условие фестиваля - все работы должны быть сделаны в центрах молодежного инновационного творчества. Таковых в Пензенской области 17.

«Это такая среда, «инновационный бульон», где дети и их наставники «варятся» в способствующей созиданию атмосфере», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Кстати, часы-домино попросили сделать представители одного из кузнецких кафе. Именно такой поддержки и стимуляции развития детского технического творчества и пытались добиться в области, когда создавали ЦМИТы.

Также в рамках фестиваля прошли соревнования на радиоуправляемых моделях аэроботов и мастер-классы по их сборке.

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Гость|26.12.2017 22:48|

penzainform.ru писал(a):

в виде штангенциркуля
на али експресс такой брал лет пять назад, правда более компактный- стоил 300руб. что характерно,работает до сих пор.

Гость|27.12.2017 01:20|

Разрешите представиться - Цмит Яков Абрамыч! - Здравствуйте и Добро пожаловать отсюда!

Имя: Гость
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