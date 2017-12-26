26.12.2017 | 15:47

В Доме молодежи рассказали о холодной войне и 55-летнем юбилее операции «Анадырь». На торжественное собрание пришли кадеты и участники тех событий.

«Кеннеди выступил по радио и телевидению, сказав, что советские войска разместили ракеты, направленные на города Америки. Народ, который никогда не воевал, перепугался и побежал: кто в Канаду, кто самолетами во Францию, в Англию», - поделился воспоминаниями участник операции Виктор Кулясов.

Валерий Бутов знает, как все начиналось. В 1962-ом он был среди тех, кто скрытно доставил на Кубу советское вооружение. Та военно-стратегическая операция называлась «Анадырь», и она должна была уравнять шансы СССР и США в ядерном противостоянии.

«Ракетные войска Соединенных Штатов Америки были расположены в Англии, Италии, Турции. Время их подлета составляло 10-15 минут, а наши стратегические ракеты могли достичь цели только за 30 минут. Когда наши ракеты разместились на территории Кубы, то мы получили возможность достичь Чикаго, Нью-Йорка, Вашингтона», - рассказал Валерий Бутов.

После того, как американцы узнали о размещении советских ракет на Кубе, грянул Карибский кризис, который, в свою очередь, мог перерасти в Третью мировую войну.

Пензенские войны-интернационалисты, которые в 1962 году противостояли американцам на Кубе, получили грамоты и благодарности от властей.