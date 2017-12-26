26.12.2017 | 11:48

В понедельник, 25 декабря, в Пензенской областной филармонии наградили 50 финалистов регионального фестиваля творчества «Под парусом надежды». Уже более 20 лет он проводится среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Мероприятия начались в октябре: на первом этапе в городах и районах Пензенской области проводились конкурсы, выставки, концерты и мастер-классы, на которые заявки подали 111 участников.

В номинации «Прикладное творчество через призму национальных традиций» были представлены работы по кулинарии, вышивке, шитью, изобразительному искусству и резьбе по дереву, которые дети готовили вместе с родителями.

В номинации «Сурский край – талантливые дети!» блеснули своим искусством певцы, танцоры, чтецы и музыканты, а также юные артисты оригинального жанра. Некоторые дети выступали с родителями.

Межрайонный этап проводился в заочной форме, по его итогам было выбрано 50 лучших творческих номеров и работ. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, конкурсная часть фестиваля завершилась в ноябре.

Финалисты были награждены дипломами и памятными знаками «Под парусом надежды». Им вручили мягкие игрушки, сладкие подарки и пригласительные билеты на представление «Новогодний хоровод с волшебным органом». Также ребята увидят новогоднюю сказку «Там, где живут чудеса».