Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 дек 2017|17:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.54  |  $  57.73
 

Общество | В Пензе наградили финалистов фестиваля для детей-инвалидов

26.12.2017|11:48
Печать

В понедельник, 25 декабря, в Пензенской областной филармонии наградили 50 финалистов регионального фестиваля творчества «Под парусом надежды». Уже более 20 лет он проводится среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Мероприятия начались в октябре: на первом этапе в городах и районах Пензенской области проводились конкурсы, выставки, концерты и мастер-классы, на которые заявки подали 111 участников.

В номинации «Прикладное творчество через призму национальных традиций» были представлены работы по кулинарии, вышивке, шитью, изобразительному искусству и резьбе по дереву, которые дети готовили вместе с родителями.

В номинации «Сурский край – талантливые дети!» блеснули своим искусством певцы, танцоры, чтецы и музыканты, а также юные артисты оригинального жанра. Некоторые дети выступали с родителями.

Межрайонный этап проводился в заочной форме, по его итогам было выбрано 50 лучших творческих номеров и работ. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, конкурсная часть фестиваля завершилась в ноябре.

Финалисты были награждены дипломами и памятными знаками «Под парусом надежды». Им вручили мягкие игрушки, сладкие подарки и пригласительные билеты на представление «Новогодний хоровод с волшебным органом». Также ребята увидят новогоднюю сказку «Там, где живут чудеса».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!