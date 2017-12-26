26.12.2017 | 16:56

Во вторник, 26 декабря, на совещании в администрации Пензы были подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди районов города.

«Работа проведена большая. Мы благодарны руководителям предприятий, социально значимых объектов, представителям бизнеса, которые откликнулись и придали праздничный вид зданиям и прилегающим к ним территориям», - обратился к участникам совещания мэр Виктор Кувайцев.

Первое место занял Октябрьский район, второе поделили Первомайский и Ленинский, третье место получил Железнодорожный район.

По результатам смотра-конкурса на лучшее новогоднее убранство территорий Виктор Кувайцев вручил главам районных администраций дипломы, сообщает пресс-служба мэрии.