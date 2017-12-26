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Общество | Пензенские власти оценили подготовку города к Новому году

26.12.2017|09:24
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В понедельник, 25 декабря, представители администрации Пензы объехали город, чтобы убедиться в готовности к праздникам.

В Октябрьском районе на проспекте Победы появились новые консоли на опорах наружного освещения от трассы М5 «Урал» до памятника Победы - всего 150 элементов. На путепроводе, соединяющем проспект Строителей с улицей 8 Марта, монтируется триколор.

В Ленинском районе по традиции расположились основные праздничные площадки Пензы. Центральное место сосредоточения новогодних объектов - площадь Ленина - украсили главная елка города, каток, домик Деда Мороза, инсталляция «2018», ярмарка. Готовится к эксплуатации видеоэкран для трансляции социальных роликов и поздравлений.

Также в Ленинском районе пензенцев радуют арт-объект «Глобус», зеркальная инсталляция и каток на Юбилейной площади.

Члены комиссии посетили Железнодорожный и Первомайский районы.

Как отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, оформление городских территорий в этом году началось раньше - за полтора месяца до праздников, поэтому к началу декабря уже было заметно, как воплощается в жизнь концепция, разработанная специалистами управления градостроительства и архитектуры.

«Из года в год мы последовательно стараемся прибавлять количество новогодних элементов. В этом году сделали акцент на украшении путепроводов, в том числе на Свердловском мосту, где появилась подсветка и с воды, и с верхней части объекта - в виде триколора на опорах контактной сети. Важно, что иллюминацию мы включаем не только на Новый год, но и в честь других больших праздников, таких как День Победы, День города, День России, 8 Марта, 23 Февраля», - отметил мэр.

«Подводя итоги инспекционного выезда, Виктор Кувайцев сообщил, что по результатам объезда будет выбран район, одержавший победу в конкурсе на лучшее оформление города к Новому году», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|26.12.2017 09:45|

Чтобы оценить подготовку Пензы к Новому году, стоит прокатиться в маленький Саранск. Небо и земля...

Гость|26.12.2017 09:50|

В Сауронске готовятся к чмирафутбу, да и как Вы упомянули, он город маленький. А половина площади Пензы это пустыри, гаражи, да болото, степь да говно

Гость|26.12.2017 10:01|

Подготовка теплосетей идет полным ходом и это главное.

Гость|26.12.2017 11:20|

Город готов к новому году так же как к зиме!

Гость|26.12.2017 13:43|

Запасайтесь люди водкой,чтобы было чем согреться в новый год дома ,при холодных батареях,пока градус в ней не понизили :)

Гость|26.12.2017 17:09|

penzainform.ru писал(a):

Важно, что иллюминацию мы включаем не только на Новый год, но и в честь других больших праздников, таких как День Победы, День города, День России, 8 Марта, 23 Февраля», - отметил мэр
То есть, Ёлку решили не убирать?...

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