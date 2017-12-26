Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 дек 2017|05:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.54  |  $  57.73
 

Общество | На улице 8 Марта провели предновогодний праздник двора

26.12.2017|17:32
Печать

Второй год подряд во дворе дома № 25 на улице 8 Марта проводится праздник рядом с елкой. Взрослые и дети танцуют и поют, а также соревнуются. Аниматоры приготовили конкурсы для всех.

С погодой немного не повезло - дул ветер и шел снег, но собравшихся это не испугало. Организаторы приготовили горячий чай, и все желающие могли попить его бесплатно.

«Здесь хороший дом, хорошие, отзывчивые люди, желающие что-то сделать, улучшить, украсить, посадить. Я считаю - это здорово!» - тепло отозвалась о соседях местная жительница.

В следующий раз жители дома все вместе выйдут водить хороводы вокруг елки в новогоднюю ночь, после боя курантов.

0
0
0
0
 
Гость|26.12.2017 21:42|

Один из домов ,с которого стоит взять пример остальным жителям нашего города.Мы сами можем сделать очень много ,для того ,чтобы жить в чистых подъездах и комфортных дворах.В этом доме именно старший по дому создал, совместно с другими активистами такие условия! Молодцы! Побольше бы таких инициативных людей!

Гость|26.12.2017 22:23|

Спасибо нашему старшему по дому за такой замечательный праздник . С его появлением стало одно удовольствие проживать в этом доме .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!