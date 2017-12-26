26.12.2017 | 17:32

Второй год подряд во дворе дома № 25 на улице 8 Марта проводится праздник рядом с елкой. Взрослые и дети танцуют и поют, а также соревнуются. Аниматоры приготовили конкурсы для всех.

С погодой немного не повезло - дул ветер и шел снег, но собравшихся это не испугало. Организаторы приготовили горячий чай, и все желающие могли попить его бесплатно.

«Здесь хороший дом, хорошие, отзывчивые люди, желающие что-то сделать, улучшить, украсить, посадить. Я считаю - это здорово!» - тепло отозвалась о соседях местная жительница.

В следующий раз жители дома все вместе выйдут водить хороводы вокруг елки в новогоднюю ночь, после боя курантов.