Второй год подряд во дворе дома № 25 на улице 8 Марта проводится праздник рядом с елкой. Взрослые и дети танцуют и поют, а также соревнуются. Аниматоры приготовили конкурсы для всех.
С погодой немного не повезло - дул ветер и шел снег, но собравшихся это не испугало. Организаторы приготовили горячий чай, и все желающие могли попить его бесплатно.
«Здесь хороший дом, хорошие, отзывчивые люди, желающие что-то сделать, улучшить, украсить, посадить. Я считаю - это здорово!» - тепло отозвалась о соседях местная жительница.
В следующий раз жители дома все вместе выйдут водить хороводы вокруг елки в новогоднюю ночь, после боя курантов.
Один из домов ,с которого стоит взять пример остальным жителям нашего города.Мы сами можем сделать очень много ,для того ,чтобы жить в чистых подъездах и комфортных дворах.В этом доме именно старший по дому создал, совместно с другими активистами такие условия! Молодцы! Побольше бы таких инициативных людей!