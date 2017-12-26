26.12.2017 | 10:35

В воскресенье, 24 декабря, в Кузнецке около центральной елки торжественно открылся зимний городок.

Для местных жителей подготовили театрализованное представление: Снегурочка приехала на праздник на паровозике, а Дед Мороз – на снегоходе. Взрослые и дети, собравшиеся на площади, поучаствовали во флешмобе.

Мероприятие завершилось салютом.

«В этом году продолжилась добрая традиция: центральная площадь города и снежный городок пополнились новыми сказочными фигурами, изготовленными из дерева», - отметили в пресс-службе администрации Кузнецка.