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Общество | Малоимущим семьям Пензы и области выдали новогодние подарки

26.12.2017|17:54
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В роли Снегурочек и Дедов Морозов - работники центра социальной защиты. Во всех районах области и города они выдали кульки со сладостями многодетным семьям, детям - сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также малышам, которых воспитывают одинокие мамы.

«Всего по Пензенской области в этом году будет вручено порядка 21 200 подарков», - сообщил начальник управления минтруда Пензенской области Валерий Шомников.

Юлия Акимова воспитывает дочь и двух сыновей: младшему Жене три с половиной года, старшие -

школьники. Мама в силу возраста уже не верит в сказочного деда с белоснежной бородой, зато тем, кто поддерживает людей в трудные минуты жизни, говорит спасибо.

«Реальная помощь есть, она ощутима. Благодарна за бесплатные обеды в школе, потому что не приходиться болеть голове, что огромные суммы денег идут на питание школьников», - отметила многодетная мама.

Помимо сладких подарков, малоимущим гражданам к Новому году вручили и продуктовые наборы с товарами местных производителей. В мешке - макароны, сахар, крупа, масло, печенье.

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Гость|26.12.2017 19:25|

penzainform.ru писал(a):

малоимущим гражданам к Новому году вручили и продуктовые наборы с товарами местных производителей. В мешке - макароны, сахар, крупа, масло, печенье.

Как то пахнуло 1933 г., от том времени бабушка рассказывала

Гость|26.12.2017 19:28|

ага, ага... моему дяде тоже вот выдали...

Гость|26.12.2017 19:39|

Одни малообеспеченные и сироты. работать не хотят,детей наваляли и стали малообеспеченными.

Гость|26.12.2017 19:59|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
Опять с бюджетниками пьешь? Корпоратив?

Гость|26.12.2017 20:06|

Гость писал(a):

Опять с бюджетниками пьешь? Корпоратив?
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я сообщу,когда выпиваю.Лови момент.

Гость|26.12.2017 20:25|

Ну да, одними победами в Сирии сыт не будешь!

Да и ВВП сегодня признал наконец-то, что главной проблемой страны является бедность населения,как он сказал, нужно таргетировать уровень бедности, тьфу,блин,таргетировать,а оценить сказать нельзя?

Гость|26.12.2017 20:31|

Гость писал(a):

бедность населения,как он сказал,
Было дело слышал по цтв.

Гость|26.12.2017 21:34|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ УДАЛИЛИ,ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ???ПРО НИЩИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ТЯЖЁЛЫЙ,ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД ОДОБРЕННЫЙ ВЛАСТЬЮ ИЛИ ПРО РЕДКУЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ В ПЕНЗЕ???ГДЕ Я СКАЗАЛ НЕПРАВДУ???

А ПОДАРКИ РЕАЛЬНО ПОЛУЧАЮТ ТЕ КТО РАБОТАЕТ ОФИЦИАЛЬНО.И В ОСНОВНОМ ПОЛУЧАЮТ ТЕ У КОГО ОДИН,ДВА РЕБЁНКА.

Гость|27.12.2017 00:36|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

Гость|27.12.2017 01:31|

Гость писал(a):

Одни малообеспеченные и сироты. работать не хотят,детей наваляли и стали малообеспеченными.
в точку! А с нового года ещё больше расплодится! Они ж думают, что "дал бох зайку-даст и лужайку!", государство им должно, вот только не думают мозгами, что государство-то по сути плевало на них и что пособия-то по сути нищенские и программы у нас не исполняются по щелчку пальцев. Только такие и плодятся.

Гость|27.12.2017 01:43|

Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!

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