26.12.2017 | 17:54

В роли Снегурочек и Дедов Морозов - работники центра социальной защиты. Во всех районах области и города они выдали кульки со сладостями многодетным семьям, детям - сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также малышам, которых воспитывают одинокие мамы.

«Всего по Пензенской области в этом году будет вручено порядка 21 200 подарков», - сообщил начальник управления минтруда Пензенской области Валерий Шомников.

Юлия Акимова воспитывает дочь и двух сыновей: младшему Жене три с половиной года, старшие -

школьники. Мама в силу возраста уже не верит в сказочного деда с белоснежной бородой, зато тем, кто поддерживает людей в трудные минуты жизни, говорит спасибо.

«Реальная помощь есть, она ощутима. Благодарна за бесплатные обеды в школе, потому что не приходиться болеть голове, что огромные суммы денег идут на питание школьников», - отметила многодетная мама.

Помимо сладких подарков, малоимущим гражданам к Новому году вручили и продуктовые наборы с товарами местных производителей. В мешке - макароны, сахар, крупа, масло, печенье.