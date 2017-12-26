26.12.2017 | 13:13

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на большой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, не уклонился от ответов на вопросы журналистов личного характера.

«Какая личная жизнь? Женился один раз, не пью, не курю. Нет у нас личной жизни. И Василий Кузьмич раньше об этом говорил... Сейчас у меня одна мечта: чтобы побольше времени было в сутках, чтобы побольше его было на работу и была возможность высыпаться», - признался губернатор.

Как добавил глава региона, даже когда у него появляется возможность 7-10 дней отдохнуть, обязательно что-то наслаивается. Чувство вины за то, что какой-либо вопрос может быть не решен, не оставляет его.

Рассказал Иван Белозерцев и о том, где и с кем он встретит Новый год.

«Дома. Салат оливье, внуки приедут, встретимся, вручим друг другу подарки и пожелаем всем доброго здоровья. Новый год - это семейный праздник, и нам хочется верить, что в следующем году все будет хорошо», - поделился планами Иван Александрович.