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Общество | Иван Белозерцев встретит Новый год дома с внуками

26.12.2017|13:13
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на большой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, не уклонился от ответов на вопросы журналистов личного характера.

«Какая личная жизнь? Женился один раз, не пью, не курю. Нет у нас личной жизни. И Василий Кузьмич раньше об этом говорил... Сейчас у меня одна мечта: чтобы побольше времени было в сутках, чтобы побольше его было на работу и была возможность высыпаться», - признался губернатор.

Как добавил глава региона, даже когда у него появляется возможность 7-10 дней отдохнуть, обязательно что-то наслаивается. Чувство вины за то, что какой-либо вопрос может быть не решен, не оставляет его.

Рассказал Иван Белозерцев и о том, где и с кем он встретит Новый год.

«Дома. Салат оливье, внуки приедут, встретимся, вручим друг другу подарки и пожелаем всем доброго здоровья. Новый год - это семейный праздник, и нам хочется верить, что в следующем году все будет хорошо», - поделился планами Иван Александрович.

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Гость|26.12.2017 13:36|

Ребятушки-комментаторы - если бы вы столкнулись с такой ответственностью, как у главы региона, вы бы месяц не продержались ни за какие деньги - сами бы сбежали...

Гость|26.12.2017 13:37|

Гость писал(a):

если бы вы столкнулись с такой ответственностью, как у главы региона, вы бы месяц не продержались ни за какие деньги
Какие такие деньги? Озвучь сумму.

Гость|26.12.2017 13:39|

А как же местные дома отдыха и санатории?

Гость|26.12.2017 13:40|

penzainform.ru писал(a):

. Сейчас у меня одна мечта: чтобы побольше времени было в сутках, чтобы побольше его было на работу и была возможность высыпаться», - признался губернатор.
Какой молодец! Всем он нам родной отец!

Гость|26.12.2017 13:45|

только Пензенская область по России всё в хвосте плетется ....

Гость|26.12.2017 13:53|

...дома, чо так?.. а как-же призывы отдыхать чиновникам в санаториях Пензенской области

Гость|26.12.2017 13:53|

Уже скоро поплывем на сурских пароходах прямо в новый цирк.

И всё благодаря отцу нашему родному.

Гость|26.12.2017 14:08|

И где-где будет проводить..кому это интересно.

Руслан Кондратьев|26.12.2017 14:13|

Ты про себя-то не позабудь: клевета, оскорбление и заведомо ложный донос - это уголовно наказуемые деяния, можно и штрафом не отделаться Уважайте и чтите УК РФ, как завещал Остап Бендер.

Гость|26.12.2017 15:03|

Ну дома понятие растяжимое, у кого то дома и в Испании, Франции и т.д. есть...

Руслан Кондратьев|26.12.2017 15:18|

Встречайте Новый год, с кем Вам угодно, лишь бы это не противоречило действующему законодательству и не стало бы причиной обращения в учреждения здравоохранения и соцзащиты.

Гость|26.12.2017 15:34|

Гость писал(a):

Ребятушки-комментаторы - если бы вы столкнулись с такой ответственностью, как у главы региона, вы бы месяц не продержались ни за какие деньги - сами бы сбежали...

За такие деньги и возможности -не убежали!!!

Гость|26.12.2017 15:36|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ребятушки-комментаторы - если бы вы столкнулись с такой ответственностью, как у главы региона, вы бы месяц не продержались ни за какие деньги - сами бы сбежали...

За такие деньги и возможности -не убежали!!!

Один год продержаться и правнуки смогут никогда не работать?

Гость|26.12.2017 15:41|

Поржал в голос от первого коммента

Гость|26.12.2017 15:41|

Кому это интересно?

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Имя: Гость
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