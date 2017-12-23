26.12.2017 | 11:25

Во вторник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы журналистов в рамках традиционной большой пресс-конференции в конце года.

Он начал с того, что рассказал, какое событие для него стало самым важным в уходящем 2017-м.

«Это сдача в эксплуатацию перинатального центра, там родился уже 261 ребенок. Он очень важен для нас, были сложности с введением его в эксплуатацию, но мы справились и построили достойный перинатальный центр», - заявил губернатор.

Глава региона добавил, что ярких событий в уходящем году было много. «Мы провели федеральный сельский Сабантуй. Нам хотелось показать культуру татар, проживающих на территории Пензенской области, хотелось пригласить как можно больше гостей, и это удалось. Хотелось рассказать о нашем регионе, его культуре, быте. Это было очень здорово», - рассказал Иван Белозерцев.

Также губернатор отметил в числе важных событий введение в эксплуатацию четырех новых школ в Пензенской области.