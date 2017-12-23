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Общество | Иван Белозерцев назвал самое важное событие 2017 года

26.12.2017|11:25
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Во вторник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы журналистов в рамках традиционной большой пресс-конференции в конце года.

Он начал с того, что рассказал, какое событие для него стало самым важным в уходящем 2017-м.

«Это сдача в эксплуатацию перинатального центра, там родился уже 261 ребенок. Он очень важен для нас, были сложности с введением его в эксплуатацию, но мы справились и построили достойный перинатальный центр», - заявил губернатор.

Глава региона добавил, что ярких событий в уходящем году было много. «Мы провели федеральный сельский Сабантуй. Нам хотелось показать культуру татар, проживающих на территории Пензенской области, хотелось пригласить как можно больше гостей, и это удалось. Хотелось рассказать о нашем регионе, его культуре, быте. Это было очень здорово», - рассказал Иван Белозерцев.

Также губернатор отметил в числе важных событий введение в эксплуатацию четырех новых школ в Пензенской области.

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Гость|26.12.2017 11:53|

Самое главное событие это повышение уровня жизни населения губернии, но этого нет. Продолжение обнищания!!!

Гость|26.12.2017 11:54|

4 открыли, а 24 закрыли.

Гость|26.12.2017 12:06|

Куда делось 3 ребенка?????

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Гость|26.12.2017 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Это сдача в эксплуатацию перинатального центра, там родился уже 261 ребенок.
Куда делось 3 родившихся ребенка?????? За месяц работы в перинатальном центре Пензы родилось 264 ребенка

www.penzainform.ru › news › 2017/12/23

4 дня назад · За первый месяц работы в пензенском перинатальном центре родилось 264 младенца - 133 девочки и 131 мальчик, в том числе 9 двоен. Об этом сообщает ...

Гость|26.12.2017 12:38|

Так сколько родилось 261 или 264 и куда делись 3 ????

Гость|26.12.2017 12:41|

Снижение уровня жизни населения пензенской губернии продолжается!!!

Гость|26.12.2017 12:56|

Самое главное событие года - уверенное падение уровня жизни населения губернии.

Гость|26.12.2017 13:08|

Гость писал(a):

Самое главное событие года - уверенное падение уровня жизни населения губернии.

К сожалению, для решения проблем у населения осталось только три месяца!

Гость|26.12.2017 14:25|

Вы то рожайте!!!!! А где жить то????????? Вот хорошая тема для рассуждения губернатору.

Гость|26.12.2017 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Это сдача в эксплуатацию перинатального центра
Это должно было быть новостью 2016 года!

Гость|26.12.2017 14:30|

Гость писал(a):

уверенное падение уровня жизни населения губернии.
По городу шныряют сплошные лексусы, мерсы, а уж дустеров, рио и солярисов с грантами на свежих сериях номеров ващще как грязи

Гость|26.12.2017 14:32|

Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!

Руслан Кондратьев|26.12.2017 14:43|

Гость писал(a):

Вы то рожайте!!!!! А где жить то????????? Вот хорошая тема для рассуждения губернатору.
Братцы, хватит причитать! Есть масса государственных федеральных и региональных жилищных программ, действует "Материнский капитал", которые в подмогу работающим семьям. Всё - ваших руках и в ваших мозгах. За дело!

Гость|26.12.2017 15:03|

Гость писал(a):

Вы то рожайте!!!!! А где жить то????????? Вот хорошая тема для рассуждения губернатору.

Братцы, хватит причитать! Есть масса государственных федеральных и региональных жилищных программ, действует "Материнский капитал", которые в подмогу работающим семьям. Всё - ваших руках и в ваших мозгах. За дело!

А ни кто и не причитает!!! Мат. капитал получили, за первого ребенка получили, купили квартиру. Все отлично!!! Вот только жалко тех дольщиков которые на митинги выходят и плачут что жить не где. Что ж помогите им!!! Вот новость года будет.

Гость|26.12.2017 15:06|

Это выходит 3 ребятишек потеряли а может не 261 и 264 а 161 и 164 но блин но все равно -3 получается.

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Имя: Гость
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