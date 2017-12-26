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Общество | Губернатор рассказал о развитии экономики Пензенской области

26.12.2017|11:57
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На итоговой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал об экономике Пензенской области.

«Регион должен зарабатывать на своем развитии. Можно многие вопросы решить, и мы обязаны это сделать, но только в том случае, если будет работать промышленность, малый и средний бизнес, будут создаваться предприятия, эффективно работать сельское хозяйство, зарплаты не будут уходить в тень, будут приходить инвесторы...

В прошлом году мы плюсом получили более шести миллиардов к 2015 году. В этом мы тоже идем с ростом - пока миллиард четыреста. Это говорит о том, что промышленные предприятия работают, ряд из них увеличивает объем производства, везет продукцию на экспорт», - рассказал губернатор.

Также Иван Белозерцев отметил хороший темп развития сельского хозяйства, отметив при этом сложности с реализацией продукции из-за снижения ее стоимости. «В последнее время цена стала подрастать», - добавил он.

Глава региона резюмировал, что у Пензенской области есть рост экономики в последние годы, даже в кризисный период.

«Меня как губернатора это радует, и я вижу свою задачу в том, чтобы поддерживать промышленность, малый и средний бизнес», - подытожил он.

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Гость|26.12.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона резюмировал, что у Пензенской области есть рост экономики в последние годы, даже в кризисный период.
Неправда

Гость|26.12.2017 12:16|

Рост у губера, у народа роста нет!

Гость|26.12.2017 12:23|

penzainform.ru писал(a):

чтобы поддерживать промышленность, малый и средний бизнес

Кто нас поддержит так именуемых ныне "физлиц" работы нет самозанятость уже ничего не дает. в те годы еще как то концы с концами, а теперь образовалась дыра в кармане. Да к тому же самозанятым и пенсии не будет. Полный отпад. И на этом фоне о каком то росте. тут еще и с выборами спектакль.

Гость|26.12.2017 12:26|

Он говорит не правду ...

Гость|26.12.2017 12:27|

penzainform.ru писал(a):

Также Иван Белозерцев отметил хороший темп развития сельского хозяйства, отметив при этом сложности с реализацией продукции из-за снижения ее стоимости
Сказал бы ему Грудинин по этому поводу.

И Бурлакова за его приписки и фальсификат пинком под зад.

Гость|26.12.2017 12:31|

Гость писал(a):

Сказал бы ему Грудинин по этому поводу.

Скажет после 18.03.2018, если аблигации в США покупать не будет.

Гость|26.12.2017 12:35|

ЛОЖЬ?

Гость|26.12.2017 12:40|

Как там осетринушка вкусна, а в каком виде приготовления?

Гость|26.12.2017 12:41|

Про экономический рост послушайте Грудинина. Он все разжевал полробно. Нет никакого роста, одни приписки кругом!

Гость|26.12.2017 12:54|

penzainform.ru писал(a):

сложности с реализацией продукции из-за снижения ее стоимости. «В последнее время цена стала подрастать»
Как понимать, не реализуется дешёвая продукция, а с высокой ценой будет лучше реализовываться?

Гость|26.12.2017 12:58|

Гость писал(a):

ак понимать, не реализуется дешёвая продукция, а с высокой ценой будет лучше реализовываться?
Открывание рта ради открывания рта.

Гость|26.12.2017 13:03|

К сожалению, для решения проблем у населения осталось только три месяца!

Гость|26.12.2017 13:20|

Общие фразы о мнимом росте. А что,где растёт_никому не ведомо. Растут торговые центры и всё.

Гость|26.12.2017 14:39|

это именно из-за развития подсолнечник и кукуруза с полей не убраны?

Гость|26.12.2017 14:42|

разрешат ли когда нибудь в Пензенской области проектирование, испытания, частное строительство, частное изготовление, частное производство хотя бы левитирующийх тройлебусов в сараях, гаражах

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Имя: Гость
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