26.12.2017 | 11:57

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал об экономике Пензенской области.

«Регион должен зарабатывать на своем развитии. Можно многие вопросы решить, и мы обязаны это сделать, но только в том случае, если будет работать промышленность, малый и средний бизнес, будут создаваться предприятия, эффективно работать сельское хозяйство, зарплаты не будут уходить в тень, будут приходить инвесторы...

В прошлом году мы плюсом получили более шести миллиардов к 2015 году. В этом мы тоже идем с ростом - пока миллиард четыреста. Это говорит о том, что промышленные предприятия работают, ряд из них увеличивает объем производства, везет продукцию на экспорт», - рассказал губернатор.

Также Иван Белозерцев отметил хороший темп развития сельского хозяйства, отметив при этом сложности с реализацией продукции из-за снижения ее стоимости. «В последнее время цена стала подрастать», - добавил он.

Глава региона резюмировал, что у Пензенской области есть рост экономики в последние годы, даже в кризисный период.

«Меня как губернатора это радует, и я вижу свою задачу в том, чтобы поддерживать промышленность, малый и средний бизнес», - подытожил он.