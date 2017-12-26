26.12.2017 | 11:40

В субботу, 30 декабря, в Пензе состоится праздничная предновогодняя ярмарка. Торговая площадка будет работать с 8:00 до 15:00 на ул. Суворова, 120.

Земледельцы и животноводы Сурского края предложат жителям и гостям города и области местную продукцию по доступным ценам.

На ярмарке можно будет купить свинину, говядину, баранину, гусей, уток, индеек, мясные изделия, копчености, колбасы и полуфабрикаты, свежую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, грибы, овощи, мед.

«Для горожан в день предновогодней ярмарки будет организована развлекательная праздничная программа», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.