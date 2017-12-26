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Общество | 30 декабря в Пензе пройдет предновогодняя ярмарка

26.12.2017|11:40
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В субботу, 30 декабря, в Пензе состоится праздничная предновогодняя ярмарка. Торговая площадка будет работать с 8:00 до 15:00 на ул. Суворова, 120.

Земледельцы и животноводы Сурского края предложат жителям и гостям города и области местную продукцию по доступным ценам.

На ярмарке можно будет купить свинину, говядину, баранину, гусей, уток, индеек, мясные изделия, копчености, колбасы и полуфабрикаты, свежую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, грибы, овощи, мед.

«Для горожан в день предновогодней ярмарки будет организована развлекательная праздничная программа», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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Гость|26.12.2017 11:55|

Опять цены запредельные?!

Гость|26.12.2017 12:15|

А то как же?КонеШно!

Гость|26.12.2017 12:22|

А имбирное печенье и пряничные домики, как на ярмарке в Нюренберге, там будут продавать?

Гость|26.12.2017 12:30|

Опять цены запредельные?!

А вы какие цены хотите ? Почему я должен вам продавать качественные продукты с своего хозяйства по не запредельным ценам . Приезжайте поработайте у меня на ферме и тогда поймёте что и почём . Вопросы есть ?

Гость|26.12.2017 12:49|

Опять мордовские курятину и колбасы будут продавать животноводы Сурского края?

Гость|26.12.2017 12:53|

Белорусскую, почему мордовскую

Гость|26.12.2017 12:55|

Гость писал(a):

Белорусскую
Блажен кто верует

Гость|26.12.2017 12:58|

penzainform.ru писал(a):

редложат жителям и гостям города и области местную продукцию по доступным ценам
это для кого доступным то ?

Гость|26.12.2017 13:23|

Гость писал(a):

А имбирное печенье и пряничные домики, как на ярмарке в Нюренберге, там будут продавать?
Не в той стране вы родились для этого.

Гость|26.12.2017 13:57|

Я бы не сказала, что низкие цены на ярмарке. Но поддерживать нужно

Гость|26.12.2017 15:20|

В европе ярмарки намного интереснее.

Имя: Гость
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