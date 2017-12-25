25.12.2017 | 11:39

Мировой судья признал ООО «АЗК Агро» виновным в неуплате штрафа в обозначенные законом сроки и назначил новое взыскание в таком же размере.

В июле 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели внеплановую проверку и выяснили, что «АЗК Агро» нарушает земельное законодательство. Более пяти лет оно не использовало земли, выделенные для сельскохозяйственного производства в Веденяпинском сельсовете Спасского района. За это время участки заросли травой, кустарниками и деревьями.

За это нарушение организацию привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 330 771,02 рубля. Оплатить его нужно было в течение 60 дней. Однако в этот период штраф так и не был погашен, на основании чего инспекторы составили и передали в суд новый протокол.

Представитель «АЗК Агро» признал вину организации и предъявил документ об оплате назначенного штрафа, который организация не могла погасить вовремя из-за тяжелого финансового положения.

Несмотря на это, суд назначил «АЗК Агро» новый штраф в том же размере.

«Постановление мирового судьи в законном порядке не обжаловалось и к настоящему моменту вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

Ранее за такое же нарушение наказали ООО «Пачелмское», постановив внести 800 000 рублей за несвоевременную выплату штрафа и сам штраф в размере 400 000 рублей.