Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 дек 2017|17:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Общество | В Спасском районе организация опоздала с оплатой штрафа

25.12.2017|11:39
Печать

Мировой судья признал ООО «АЗК Агро» виновным в неуплате штрафа в обозначенные законом сроки и назначил новое взыскание в таком же размере.

В июле 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели внеплановую проверку и выяснили, что «АЗК Агро» нарушает земельное законодательство. Более пяти лет оно не использовало земли, выделенные для сельскохозяйственного производства в Веденяпинском сельсовете Спасского района. За это время участки заросли травой, кустарниками и деревьями.

За это нарушение организацию привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 330 771,02 рубля. Оплатить его нужно было в течение 60 дней. Однако в этот период штраф так и не был погашен, на основании чего инспекторы составили и передали в суд новый протокол.

Представитель «АЗК Агро» признал вину организации и предъявил документ об оплате назначенного штрафа, который организация не могла погасить вовремя из-за тяжелого финансового положения.

Несмотря на это, суд назначил «АЗК Агро» новый штраф в том же размере.

«Постановление мирового судьи в законном порядке не обжаловалось и к настоящему моменту вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

Ранее за такое же нарушение наказали ООО «Пачелмское», постановив внести 800 000 рублей за несвоевременную выплату штрафа и сам штраф в размере 400 000 рублей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!