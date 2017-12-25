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Общество | В школах Пензенской области проверят состояние лыж

25.12.2017|11:37
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Одной из тем, обсуждаемых на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 25 декабря, стал зимний отдых школьников.

«Каково материальное состояние школ с точки зрения обеспечения школьников лыжами?» - задал губернатор Иван Белозерцев вопрос министру образования Александру Воронкову.

Тот честно признался: лыжи в школах имеются, но их недостаточно.

«Сегодня в каждой школе есть лыжи на класс, но в большинстве случаев педагоги призывают родителей к приобретению современных лыж, чтобы дети занимались еще и во внеурочное время», - деликатно обрисовал ситуацию министр.

«Это ответ на все времена - и десять, и двадцать лет назад он был», - недовольно резюмировал Иван Белозерцев. Он подчеркнул, что работа по обеспечению школ спортинвентарем должна продолжаться и поручил Александру Воронкову лично проверить в муниципальных образованиях состояние лыж.

«Если это дрова советских времен - закупайте другие. Нужно посмотреть размер обуви, у всех он разный, а также проверить, есть ли лыжные палки. Даю неделю срока - проанализируйте ситуацию, чтобы мы могли поправить положение дел в тех школах, где есть проблема», - поставил он задачу.

Также губернатор поручил министру физкультуры и спорта Григорию Кабельскому обратить особое внимание на состояние хоккейных площадок и лыжных трасс. Там, где это необходимо, трассы нужно пробить на снегоходе.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.12.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

Если это дрова советских времен, - закупайте другие. Нужно посмотреть размер обуви, у всех он разный, а также проверить, есть ли лыжные палки. Даю неделю срока - проанализируйте ситуацию, чтобы мы могли поправить положение дел в тех школах, где есть проблема», - поставил он задачу.
Ого! Похоже открылся "правильный" магазин спорттоваров?

Гость|25.12.2017 11:50|

У нас школы должны выпускать грамотных людей или тупых лыжников?

Гость|25.12.2017 11:51|

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня в каждой школе есть лыжи на класс, но в большинстве случаев педагоги призывают родителей к приобретению современных лыж, чтобы дети занимались еще и во внеурочное время», - деликатно обрисовал ситуацию министр.
... вот они поборы, вот она коррупция..

Гость|25.12.2017 11:53|

а нас заставляют покупать,,,,,

Гость|25.12.2017 11:56|

Какие такие дрова? Всем известно, что советские лыжи, как и велосипеды самые лучшие. Надо только ремешки на лыжах подтянуть, чтобы валенки не вылетали, и в путь - в комсомольский агитпоход.

Гость|25.12.2017 12:03|

смех смехом, но советские лыжи очень неплохи, для классики вообще за глаза. Древняя деревянная карьяла все еще летает у меня, даже ничем мазать не надо, хотя для конька конечно пластик лучше.

Гость|25.12.2017 12:06|

Гость писал(a):

Надо только ремешки на лыжах подтянуть, чтобы валенки не вылетали, и в путь - в комсомольский агитпоход.
сразу видно человека не разбирающегося в теме, которые катался лет 300 назад в школе последний раз. Лыжи и крепления с ботинками - разные вещи, и производители тож разные. советские лыжи с нормальными ботинками-креплениями будут за глаза поучиться. Или вам фишеры подавай каждому ученику? да по паре на конек и классику?

Гость|25.12.2017 12:21|

Гость писал(a):

У нас школы должны выпускать грамотных людей или тупых лыжников?
Опоздали. Теперь только лыжников и танцоров. Родители сами уже спокойно говорят, что школьные уроки серьёзно не воспринимают, и у них главное репетитор и его уроки.

Гость|25.12.2017 12:22|

Непременно ремешки подтянуть и салом смазать! Кто хорошо ездит, тем не обязательно фишеры, можно и россиньолы или атомик.

Гость|25.12.2017 12:26|

У нас в школе, в конце 80-х уже были пластиковые карьяла. Вполне годные чтоб покататься - лёгкие, катучие.

Гость|25.12.2017 12:31|

Гость писал(a):

У нас в школе, в конце 80-х уже были пластиковые карьяла. Вполне годные чтоб покататься - лёгкие, катучие.
Заречный рулит, что тогда, что и сегодня, по сравнению с пензенскими быдлонищебродами!

Гость|25.12.2017 12:32|

Гость писал(a):

У нас школы должны выпускать грамотных людей или тупых лыжников?

Развитых, сильных, смелых и грамотных, а не хлипаков как ты с руками как цыплячьи лапки. ЗасЧитничеГ ты нашь.

Гость|25.12.2017 12:34|

какие лыжи в школе? Вы спятили? Мы сами покупали в 58-й школе и никто нам ничего не давал. Приходите ко мне домой, проверьте состояние и заодно захватите с собой деньги, чтобы компенсировать мои расходы.

Гость|25.12.2017 12:44|

Срочно всем школьникам сдать в школу по 3лыжи - купить в магазине такомто

Гость|25.12.2017 13:17|

penzainform.ru писал(a):

Тот честно признался: лыжи в школах имеются
все обе две?

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Имя: Гость
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