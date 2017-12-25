25.12.2017 | 11:37

Одной из тем, обсуждаемых на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 25 декабря, стал зимний отдых школьников.

«Каково материальное состояние школ с точки зрения обеспечения школьников лыжами?» - задал губернатор Иван Белозерцев вопрос министру образования Александру Воронкову.

Тот честно признался: лыжи в школах имеются, но их недостаточно.

«Сегодня в каждой школе есть лыжи на класс, но в большинстве случаев педагоги призывают родителей к приобретению современных лыж, чтобы дети занимались еще и во внеурочное время», - деликатно обрисовал ситуацию министр.

«Это ответ на все времена - и десять, и двадцать лет назад он был», - недовольно резюмировал Иван Белозерцев. Он подчеркнул, что работа по обеспечению школ спортинвентарем должна продолжаться и поручил Александру Воронкову лично проверить в муниципальных образованиях состояние лыж.

«Если это дрова советских времен - закупайте другие. Нужно посмотреть размер обуви, у всех он разный, а также проверить, есть ли лыжные палки. Даю неделю срока - проанализируйте ситуацию, чтобы мы могли поправить положение дел в тех школах, где есть проблема», - поставил он задачу.

Также губернатор поручил министру физкультуры и спорта Григорию Кабельскому обратить особое внимание на состояние хоккейных площадок и лыжных трасс. Там, где это необходимо, трассы нужно пробить на снегоходе.