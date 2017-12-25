25.12.2017 | 13:44

В фойе Пензенского областного драматического театра установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети могут написать новогоднему волшебнику о своих желаниях, прислать ему рисунки и поздравления.

Праздничные представления начались в театре в субботу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Дед Мороз, Снегурочка, Карлсон, Золушка и Снежная королева ждут зрителей спектакля «Белоснежка» около театральной елки, чтобы поиграть, потанцевать и спеть песни.

Последнее мероприятие, посвященное празднованию Нового года, состоится 8 января.