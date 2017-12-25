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Общество | В пензенском драмтеатре заработала новогодняя почта Деда Мороза

25.12.2017|13:44
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В фойе Пензенского областного драматического театра установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети могут написать новогоднему волшебнику о своих желаниях, прислать ему рисунки и поздравления.

Праздничные представления начались в театре в субботу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Дед Мороз, Снегурочка, Карлсон, Золушка и Снежная королева ждут зрителей спектакля «Белоснежка» около театральной елки, чтобы поиграть, потанцевать и спеть песни.

Последнее мероприятие, посвященное празднованию Нового года, состоится 8 января.

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Гость|25.12.2017 14:20|

Гость писал(a):

чет ящик какой-то, как надгробие
Ты еще в отделение СлоуПочты России не заходил...

Гость|25.12.2017 14:48|

penzainform.ru писал(a):

Снегурочка, Карлсон, Золушка и Снежная королева ждут зрителей спектакля «Белоснежка» около театральной елки, чтобы поиграть,

Со Снегурочкой, Золушкой и с королевой поиграть можно, а вот Карлсон не катит.

Гость|25.12.2017 14:50|

Гость писал(a):

чет ящик какой-то, как надгробие

Ты еще в отделение СлоуПочты России не заходил...

Фотографу руки оторвать за такое фото простого ящика.

Гость|25.12.2017 14:56|

Гость писал(a):

Со Снегурочкой, Золушкой и с королевой поиграть можно, а вот Карлсон не катит
а вот я девушка, мне то как раз Карлсон нужен, ну или Дедушка Мороз если он не старый только )

Гость|25.12.2017 15:13|

Гость писал(a):

Карлсон не катит.
А мне вот Карлсончик ооченьььь понравился!!!

Гость|25.12.2017 15:29|

А Фрекен Бок никто не спрашивает

Гость|25.12.2017 17:21|

Гость писал(a):

чет ящик какой-то, как надгробие

Ты еще в отделение СлоуПочты России не заходил...

Фотографу руки оторвать за такое фото простого ящика.

Ежели за это руки рвать, в нашем "КЫШЛАКЕ" одни безрукие бы ходили. Рукожопство - наша скрепа.

Имя: Гость
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