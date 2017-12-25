В фойе Пензенского областного драматического театра установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Дети могут написать новогоднему волшебнику о своих желаниях, прислать ему рисунки и поздравления.
Праздничные представления начались в театре в субботу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.
Дед Мороз, Снегурочка, Карлсон, Золушка и Снежная королева ждут зрителей спектакля «Белоснежка» около театральной елки, чтобы поиграть, потанцевать и спеть песни.
Последнее мероприятие, посвященное празднованию Нового года, состоится 8 января.
Гость писал(a):Ты еще в отделение СлоуПочты России не заходил...