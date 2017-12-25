25.12.2017 | 11:58

В школах необходимо вести активную профилактическую работу по безопасному поведению детей на дорогах. Эту тему поднял губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области в понедельник, 25 декабря.

«На этой неделе в каждую школу направьте телефонограмму: провести пяти- или десятиминутки безопасности по правилам поведения на водоемах, обращения с пиротехникой, повышению осторожности при пересечении дороги, особенно в вечернее время», - поручил он министру образования Пензенской области Александру Воронкову.

По мнению главы региона, ДТП с участием детей должны рассматриваться во всех школах. Трагические примеры должны уберечь школьников от беспечности на дорогах.

«Если произошла беда, ребенок погиб или получил травму на трассе - информация с описанием этого происшествия мгновенно должна поступать в школы, чтобы учителя перед занятиями сказали об этом школьникам и напомнили: будьте осторожны!» - акцентировал внимание глава региона.

«Если директору пришла телефонограмма о случившемся, он должен довести информацию до учителей, а те - до детей. Не нужно думать, что если беда случилась где-то, то в вашей школе или вашем садике такого не произойдет. Мы должны учиться на чужих ошибках. Система должна работать!» - призвал Иван Белозерцев.