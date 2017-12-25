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Общество | В Пензенской области школьникам будут рассказывать о трагедиях на дороге

25.12.2017|11:58
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В школах необходимо вести активную профилактическую работу по безопасному поведению детей на дорогах. Эту тему поднял губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области в понедельник, 25 декабря.

«На этой неделе в каждую школу направьте телефонограмму: провести пяти- или десятиминутки безопасности по правилам поведения на водоемах, обращения с пиротехникой, повышению осторожности при пересечении дороги, особенно в вечернее время», - поручил он министру образования Пензенской области Александру Воронкову.

По мнению главы региона, ДТП с участием детей должны рассматриваться во всех школах. Трагические примеры должны уберечь школьников от беспечности на дорогах.

«Если произошла беда, ребенок погиб или получил травму на трассе - информация с описанием этого происшествия мгновенно должна поступать в школы, чтобы учителя перед занятиями сказали об этом школьникам и напомнили: будьте осторожны!» - акцентировал внимание глава региона.

«Если директору пришла телефонограмма о случившемся, он должен довести информацию до учителей, а те - до детей. Не нужно думать, что если беда случилась где-то, то в вашей школе или вашем садике такого не произойдет. Мы должны учиться на чужих ошибках. Система должна работать!» - призвал Иван Белозерцев.

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Гость|25.12.2017 12:28|

И пдд, и елка в кроссовках, бег в мешках, папа друг человека, и ярманка, и чистка территории силами детей, и кормушки и тд и тп. Учить наукам будет дома своими силами.

Гость|25.12.2017 13:11|

Гость писал(a):

И пдд, и елка в кроссовках, бег в мешках, папа друг человека, и ярманка, и чистка территории силами детей, и кормушки и тд и тп. Учить наукам будет дома своими силами.
Можно от всего этого отказаться!!! Но только ПДД оставить. Нет ничего важнее безопасности наших же детей! Что толку потом выяснять, то виноват водитель. Ребенка не вернешь...

Гость|25.12.2017 13:15|

Гость писал(a):

Можно от всего этого отказаться!!! Но только ПДД оставить. Нет ничего важнее безопасности наших же детей! Что толку потом выяснять, то виноват водитель. Ребенка не вернешь...
Судьба у каждого своя. Пдд не поможет.

Гость|25.12.2017 13:35|

Ты на красный ездить, уповая на субдьбу?

Гость|25.12.2017 13:36|

Гость писал(a):

Судьба у каждого своя. Пдд не поможет.
"БЕРЕЖЕНОГО - БОГ БЕРЕЖЕТ!"

Гость|25.12.2017 13:38|

Гость писал(a):

"БЕРЕЖЕНОГО - БОГ БЕРЕЖЕТ!"
Кто?

Гость|25.12.2017 15:33|

Гость писал(a):

"БЕРЕЖЕНОГО - БОГ БЕРЕЖЕТ!
Давайте уроки атеизма вводить

Имя: Гость
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