Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 дек 2017|17:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Общество | В Пензе восстановлено теплоснабжение на улице Леонова

25.12.2017|15:08
Печать

В понедельник, 25 декабря, на улице Леонова завершились ремонтные работы на участке тепломагистрали от ТК 1124/2. Сообщение о том, что подача ресурса восстановлена, поступило в редакцию ИА «ПензаИнформ» в 14:30.

«Температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. Специалистами компании ведется мониторинг ситуации», - уточнили в пресс-службе Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Отопление на улице Леонова было отключено с 11:00 25 декабря. Планировалось, что тепло дадут в 0:00, но вернуть жителям Пензы благо цивилизации удалось раньше срока.

С 10:00 батареи также стали холодными в квартирах на улице Гладкова. Там ресурс намереваются вернуть к 22:00. Всего 25 декабря в зону отключения попали 23 жилых дома.

0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 15:49|

penzainform.ru писал(a):

С 10:00 батареи также стали холодными в квартирах на улице Гладкова. Там ресурс намереваются вернуть к 22:00.
Эт чо вот ночью надо будет пускать стояки, лазить по подвалам и чердакам? Чай не баре, до утра потерпят!

Гость|25.12.2017 15:59|

penzainform.ru писал(a):

пресс-служба Мордовского филиала ПАО «Т Плюс
я замерзаю, где тепло, я оплатил

Гость|25.12.2017 16:18|

Гость писал(a):

я замерзаю, где тепло
На Кипре тепло, на Каймановых островах...

Гость писал(a):

я оплатил
И деньги тоже там-же...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!