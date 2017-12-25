25.12.2017 | 15:08

В понедельник, 25 декабря, на улице Леонова завершились ремонтные работы на участке тепломагистрали от ТК 1124/2. Сообщение о том, что подача ресурса восстановлена, поступило в редакцию ИА «ПензаИнформ» в 14:30.

«Температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. Специалистами компании ведется мониторинг ситуации», - уточнили в пресс-службе Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Отопление на улице Леонова было отключено с 11:00 25 декабря. Планировалось, что тепло дадут в 0:00, но вернуть жителям Пензы благо цивилизации удалось раньше срока.

С 10:00 батареи также стали холодными в квартирах на улице Гладкова. Там ресурс намереваются вернуть к 22:00. Всего 25 декабря в зону отключения попали 23 жилых дома.