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Общество | В Пензе с Привокзальной площади эвакуировали шесть автомобилей

25.12.2017|09:23
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В ночь с 23 на 24 декабря на Привокзальную площадь в Пензе прибыло три экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД и четыре эвакуатора.

Они должны были освободить площадь от машин, которые мешали приехавшей спецтехнике чистить дороги от снега.

«За нарушение Правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел эвакуировано на штрафстоянку 6 автотранспортных средств, затрудняющих проезд, после чего спецтехника МУП «Пензадормост» смогла в полном объеме произвести работы по очистке территории от снега», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Автомобили, стоящие на Привокзальной площади с 24:00 до 5:00, эвакуируют уже не впервые.

В ночь с 7 на 8 декабря оттуда забрали пять автомобилей, с 21 на 22 декабря – три.

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Гость|25.12.2017 09:35|

Автобыдло, фас!

Гость|25.12.2017 09:37|

Стратегически важный объект. Времена тяжёлые. Времена безбожные. Не то что духовности, душевности почти не осталось в людях. Очень правильно сделали, но почему только там? Весь город машинами где не положено заставлен-вся Пенза!!! Вообще правильно говорит Жириновский что став Президентом он введёт закон о конфискации автомобилей у автохамов.

Гость|25.12.2017 09:39|

Да... счастье точно не в деньгах, и тем более не в их колличестве(это вообще прямая дорога в ад с абсолютными гарантиями).

Гость|25.12.2017 09:40|

То есть остальные машины в городе не мешают уборке снега?

Гость|25.12.2017 09:41|

а фуры на обочинах, или "подснежники" зимующие вдоль дорог ВООБЩЕ не мешают ни водителям ни спецтехнике. Блин, как у нашего правительства мозги работают.....

Гость|25.12.2017 09:42|

Не могут открыто признаться, что эвакуировали ради бабла, а не ради уборки снега. Душка не хватает. С Пыни пример берут, который тоже ничего не видит дальше собственного носа

Гость|25.12.2017 09:47|

Начальник ГИБДД города Пензы по Пензе ездит? Пусть он чинушка хотя бы разок и хотя бы по центру проедет!

ВЕСЬ ГОРОД ЗАСТАВЛЕН МАШИНАМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ!!!

В отставку всю верхушку пензенского ГИБДД.

Такого например нет ни в Казане ни в Красноярске ни в Тюмени... (в других городах в этом году не был).

Гость|25.12.2017 10:00|

Пока на привокзальной порядок! Так держать! Дормост молодцом!

Гость|25.12.2017 10:12|

Гость писал(a):

а фуры на обочинах, или "подснежники" зимующие вдоль дорог ВООБЩЕ не мешают ни водителям ни спецтехнике. Блин, как у нашего правительства мозги работают.....
... а им пофиг... а мозги у них под бабло в свой карман заточены

Гость|25.12.2017 10:27|

Гость писал(a):

Автобыдло, фас!
Нищеброд , фу ! К Ноге ! Служить ! Место !

Гость|25.12.2017 10:31|

Гость писал(a):

фу ! К Ноге ! Служить ! Место
Я первый нах, а ты среднестатистический дегенерат.

Гость|25.12.2017 10:34|

На прошлой неделе отца полвторого ночи ездил провожать на поезд. Идиотизм полнейший. За пять минут родного человека проводить? Кто сможет? Только тот, кому безразличен человек, который уезжает. хорошо, хоть ночной клуб работает. пришлось там оставить авто, хотя есть специальная Привокзальная площадь.

Гость|25.12.2017 10:40|

Гость писал(a):

хоть ночной клуб работает. пришлось там оставить авто, хотя есть специальная Привокзальная площадь.
НЕ ВРИ, Я ЧАСТО ПРОВОЖАЮ И НИКОМУ НЕ ЗАПРЕЩЕНО ПОДЪЕЗЖАТЬ К ВОКЗАЛУ И ВЫСАЖИВАТЬ ПАССАЖИРОВ,А МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ С ПОЛУНОЧИ ДО ПЯТИ УТРА ОСТАВЛЯТЬ. И ТО ЕСЛИ СТОИТ БОЛЕЕ 1 ЧАСА. ЛЕГКО ОПРЕДЕЛЯЕТЬСЯ ПО ТЕПЛУ ДВИГАТЕЛЯ.

Гость|25.12.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Они должны были освободить площадь от машин, которые мешали приехавшей спецтехнике чистить дороги от снега.
Нашли повод. Дождались!

Гость|25.12.2017 10:44|

Гость писал(a):

НЕ ВРИ, Я ЧАСТО ПРОВОЖАЮ И НИКОМУ НЕ ЗАПРЕЩЕНО ПОДЪЕЗЖАТЬ К ВОКЗАЛУ И ВЫСАЖИВАТЬ ПАССАЖИРОВ,А МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ С ПОЛУНОЧИ ДО ПЯТИ УТРА ОСТАВЛЯТЬ. И ТО ЕСЛИ СТОИТ БОЛЕЕ 1 ЧАСА. ЛЕГКО ОПРЕДЕЛЯЕТЬСЯ ПО ТЕПЛУ ДВИГАТЕЛЯ.
Правильно, "Высаживать пассажира!!!", а не провожать близкого родственника. Температуру двигателя ГАИшники или эвакуаторщики будут мерить?

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Имя: Гость
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