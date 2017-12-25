25.12.2017 | 09:23

В ночь с 23 на 24 декабря на Привокзальную площадь в Пензе прибыло три экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД и четыре эвакуатора.

Они должны были освободить площадь от машин, которые мешали приехавшей спецтехнике чистить дороги от снега.

«За нарушение Правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел эвакуировано на штрафстоянку 6 автотранспортных средств, затрудняющих проезд, после чего спецтехника МУП «Пензадормост» смогла в полном объеме произвести работы по очистке территории от снега», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Автомобили, стоящие на Привокзальной площади с 24:00 до 5:00, эвакуируют уже не впервые.

В ночь с 7 на 8 декабря оттуда забрали пять автомобилей, с 21 на 22 декабря – три.