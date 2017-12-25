25.12.2017 | 15:41

Детский сад № 150 одним из первых в городе перешел на систему аутсорсинга - пищу для воспитанников учреждения предоставляет сторонняя организация. Но в данном случае тут готовят еду свои же повара, только теперь они официально работают не в дошкольном заведении, а в Пензенском комбинате питания.

«Готовят они по 10-дневному сбалансированному меню. Когда мы с комбинатом обсуждали меню, то пришли к общему мнению, что целесообразней оставить наше меню, потому оно уже отработанное, соответствует требованиям Санпина, соответствует возрасту детей», - рассказала заведующая детским садом № 150 Надежда Измайлова.

Проверкой на пищеблоке здесь никого не испугаешь, даже если в ней принимают участие самые заинтересованные инспекторы - родители.

«У нас все по технологическим картам, как и положено, так что мы ничего не боимся», - отметила шеф-повар Светлана Савинкова.

Щи, котлеты, каши, запеканка, компот - меню классическое, но именно это и устраивает пап и мам, ведь они сами выросли на такой здоровой пище.

«Гречневая каша с тефтелями в томатно-сливочном соусе - достаточно вкусно. Мой ребенок это с удовольствием ест», - оценила родительница Марина Миланчина.

Переход не повлиял на стоимость питания, она осталась на прежнем уровне. Хотя, как заверяет заведующая, теперь появилось больше фруктов и соков.