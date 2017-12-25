Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 дек 2017|05:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

Общество | В Пензе родители детсадовцев проверили новую систему питания

25.12.2017|15:41
Печать

Детский сад № 150 одним из первых в городе перешел на систему аутсорсинга - пищу для воспитанников учреждения предоставляет сторонняя организация. Но в данном случае тут готовят еду свои же повара, только теперь они официально работают не в дошкольном заведении, а в Пензенском комбинате питания.

«Готовят они по 10-дневному сбалансированному меню. Когда мы с комбинатом обсуждали меню, то пришли к общему мнению, что целесообразней оставить наше меню, потому оно уже отработанное, соответствует требованиям Санпина, соответствует возрасту детей», - рассказала заведующая детским садом № 150 Надежда Измайлова.

Проверкой на пищеблоке здесь никого не испугаешь, даже если в ней принимают участие самые заинтересованные инспекторы - родители.

«У нас все по технологическим картам, как и положено, так что мы ничего не боимся», - отметила шеф-повар Светлана Савинкова.

Щи, котлеты, каши, запеканка, компот - меню классическое, но именно это и устраивает пап и мам, ведь они сами выросли на такой здоровой пище.

«Гречневая каша с тефтелями в томатно-сливочном соусе - достаточно вкусно. Мой ребенок это с удовольствием ест», - оценила родительница Марина Миланчина.

Переход не повлиял на стоимость питания, она осталась на прежнем уровне. Хотя, как заверяет заведующая, теперь появилось больше фруктов и соков.

0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 20:39|

penzainform.ru писал(a):

оценила родительница Марина Миланчина.
А кто её уполномочил на эту "оценку"? Комбинат питания?

Гость|26.12.2017 01:38|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!