25.12.2017 | 18:47

Ежегодно 25 декабря у «Разорванной звезды» собираются люди, для которых этот день стал точкой отсчета - ровно 38 лет назад советские войска вошли в Афганистан.

Среди тех, кто первыми оказались в этой горячей точке, были и пензенцы. Сергей Артамонов - один из них.

«Самолет приземлился в Кабуле на аэродроме - и вот другая страна, другие обычаи, другие условия (было очень жарко). Боевые действия были непривычны - в горах, на высокогорье. А самое страшное - это потеря близких товарищей», - поделился воспоминаниями ветеран.

«Вы настоящие гвардейцы, задачи, которые перед вами стояли, были вам по плечу. Конечно, сложностей и трудностей было много. Мы с вами разных возрастов, разных призывов, и у каждого призыва были особенности», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

В память о своих товарищах ветераны афганской войны возложили цветы к монументу погибшим воинам.