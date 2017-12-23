Ежегодно 25 декабря у «Разорванной звезды» собираются люди, для которых этот день стал точкой отсчета - ровно 38 лет назад советские войска вошли в Афганистан.
Среди тех, кто первыми оказались в этой горячей точке, были и пензенцы. Сергей Артамонов - один из них.
«Самолет приземлился в Кабуле на аэродроме - и вот другая страна, другие обычаи, другие условия (было очень жарко). Боевые действия были непривычны - в горах, на высокогорье. А самое страшное - это потеря близких товарищей», - поделился воспоминаниями ветеран.
«Вы настоящие гвардейцы, задачи, которые перед вами стояли, были вам по плечу. Конечно, сложностей и трудностей было много. Мы с вами разных возрастов, разных призывов, и у каждого призыва были особенности», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.
В память о своих товарищах ветераны афганской войны возложили цветы к монументу погибшим воинам.
Безумный подлинно шизофренический шаг и решение советского правительства.
Царствия Небесного всем погибшим парням и мир их близким.