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Общество | В Пензе организация выплатила работникам долг более 1 250 000 рублей

25.12.2017|17:33
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Сотрудники пензенского ООО «Мегастрой» не получили заработную плату за сентябрь и аванс за октябрь. В общей сложности организация не выплатила 37 работникам более 1 250 000 рублей.

За нарушение норм трудового права бухгалтер фирмы была оштрафована на 20 000 рублей. Другое должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Ленинского района предупредил руководителя организации о недопустимости задержек по зарплате.

«Трудовые права работников строительной организации полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|25.12.2017 19:25|

А скажите мне, Светлана, что там с 20 млн. долгов по зарплате с июня на Пензенском арматурном заводе, когда прокуратура восстановит трудовые права?

Гость|25.12.2017 20:39|

penzainform.ru писал(a):

1 250 000 рублей
Я знаю человека зарабатывающего эту сумму за 1 неделю.

Кстати машины не любит ездит только в такси, иногда даже на маршрутке, говорит ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ, ТЯНЕТ К ЛЮДЯМ... Больше ничего не скажу.

Гость|25.12.2017 20:40|

Электронная интернет биржа...

Гость|26.12.2017 01:52|

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Гость|26.12.2017 05:12|

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