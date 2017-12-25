25.12.2017 | 17:33

Сотрудники пензенского ООО «Мегастрой» не получили заработную плату за сентябрь и аванс за октябрь. В общей сложности организация не выплатила 37 работникам более 1 250 000 рублей.

За нарушение норм трудового права бухгалтер фирмы была оштрафована на 20 000 рублей. Другое должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Ленинского района предупредил руководителя организации о недопустимости задержек по зарплате.

«Трудовые права работников строительной организации полностью восстановлены, задолженность по заработной плате погашена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.