25.12.2017 | 10:39

Сотрудники МУП «Гарант» не получили заработную плату за октябрь 2017 года. При проведении прокуратурой Камешкирского района проверки выяснилось, что предприятие должно 31 работнику более 250 000 рублей.

«В связи с этим и. о. прокурора района обратился в суд с заявлениями о вынесении судебных приказов по взысканию задолженности по заработной плате в интересах работников указанной организации», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время задолженность по заработной плате за указанный период погашена.