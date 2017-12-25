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Общество | В Камешкирском районе МУП выплатил сотрудникам более 250 000 рублей

25.12.2017|10:39
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Сотрудники МУП «Гарант» не получили заработную плату за октябрь 2017 года. При проведении прокуратурой Камешкирского района проверки выяснилось, что предприятие должно 31 работнику более 250 000 рублей.

«В связи с этим и. о. прокурора района обратился в суд с заявлениями о вынесении судебных приказов по взысканию задолженности по заработной плате в интересах работников указанной организации», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время задолженность по заработной плате за указанный период погашена.

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Гость|25.12.2017 11:12|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время задолженность по заработной плате за указанный период погашена.
В заголовке факт задержки зарплаты по журналистской традиции не отражен. Интересно, а за ноябрь выплатили? Или опять только через прокуратуру заплатят?

Гость|25.12.2017 11:23|

В стране "кризис" денег на всех не хватает, пока только достойным дают, но и до вас дойдут когда-нить, держитесь там. С Наступающим)

Имя: Гость
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