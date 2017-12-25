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Общество | В арбитражном суде рассмотрели очередное дело «Пензастроя»

25.12.2017|17:28
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У зала заседаний собирались те, кто так и не получил свои квартиры - в арбитражный суд пришли участники долевого строительства компании «Пензастрой».

Здесь решался вопрос о добровольном сложении полномочий управляющего Александра Арбатского, которого назначили около двух месяцев назад в связи с введением процедуры банкротства организации.

По словам собравшихся, при Арбатском стройка окончательно остановилась.

«В материалы дела также поступили ходатайства 61 участника долевого строительства: «Просим отложить судебное заседание по вопросу освобождения Арбатского от исполнения временного управляющего ОАО «Пензастрой» на более позднюю дату», - зачитала судья Пензенского арбитражного суда Елена Карпова.

Время дольщикам необходимо для того, чтобы их также признали кредиторами компании, тогда люди будут иметь право голоса в судебных заседаниях.

Кстати, этой же позиции придерживается и руководство Госжилстройтехинспекции области.

«Без определения учета позиции участников долевого строительства определение конкурсного управляющего в данном судебном заседании невозможно», - пояснила представитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Юлия Ильина.

В ходе заседания была озвучена позиция и должника - «Пензастроя», и заявителя - банка, которому компания должна порядка 150 миллионов рублей. Представитель главного кредитора предложил суду кандидатуру нового временного управляющего из пензенской саморегулируемой организации «Лига».

«Освободить Арбатского Александра Анатольевича от исполнения обязанностей временного управляющего в деле о банкротстве открытого акционерного общества «Пензастрой» с 25 декабря 2017 года. Исполнение обязанностей временного управляющего открытым акционерным обществом «Пензастрой» возложить на Арбатского Александра Анатольевича до даты утверждения судом временного управляющего», - постановил суд.

Его полномочия продлятся до 24 января. Именно в этот день пройдет судебное заседание, на котором должны будут утвердить кандидатуру нового управляющего.

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Гость|25.12.2017 20:32|

Почему Журавлёв не арестован ?

Гость|25.12.2017 20:36|

Ты меня спрашиваешь?

Гость|25.12.2017 21:06|

Помечтайте

Гость|25.12.2017 22:31|

Богатых не сажают. Аксиома!

Гость|25.12.2017 22:36|

Виноваты дольщики! Ввели понимаш в соблазн, спровоцировали связаться с бесом, тот и попутал...

Гость|25.12.2017 23:08|

И ближайших лет 7 -10 тоже как минимум, а максимум лет 20.

Гость|25.12.2017 23:30|

Вот по таким судебным делам становится понятно кого защищает нынешняя власть

Гость|26.12.2017 01:50|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/kachokdoma

Гость|26.12.2017 04:10|

есть 3д а есть 3ж ! Жадный жулик журавель...

Гость|26.12.2017 05:13|

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