25.12.2017 | 17:28

У зала заседаний собирались те, кто так и не получил свои квартиры - в арбитражный суд пришли участники долевого строительства компании «Пензастрой».

Здесь решался вопрос о добровольном сложении полномочий управляющего Александра Арбатского, которого назначили около двух месяцев назад в связи с введением процедуры банкротства организации.

По словам собравшихся, при Арбатском стройка окончательно остановилась.

«В материалы дела также поступили ходатайства 61 участника долевого строительства: «Просим отложить судебное заседание по вопросу освобождения Арбатского от исполнения временного управляющего ОАО «Пензастрой» на более позднюю дату», - зачитала судья Пензенского арбитражного суда Елена Карпова.

Время дольщикам необходимо для того, чтобы их также признали кредиторами компании, тогда люди будут иметь право голоса в судебных заседаниях.

Кстати, этой же позиции придерживается и руководство Госжилстройтехинспекции области.

«Без определения учета позиции участников долевого строительства определение конкурсного управляющего в данном судебном заседании невозможно», - пояснила представитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Юлия Ильина.

В ходе заседания была озвучена позиция и должника - «Пензастроя», и заявителя - банка, которому компания должна порядка 150 миллионов рублей. Представитель главного кредитора предложил суду кандидатуру нового временного управляющего из пензенской саморегулируемой организации «Лига».

«Освободить Арбатского Александра Анатольевича от исполнения обязанностей временного управляющего в деле о банкротстве открытого акционерного общества «Пензастрой» с 25 декабря 2017 года. Исполнение обязанностей временного управляющего открытым акционерным обществом «Пензастрой» возложить на Арбатского Александра Анатольевича до даты утверждения судом временного управляющего», - постановил суд.

Его полномочия продлятся до 24 января. Именно в этот день пройдет судебное заседание, на котором должны будут утвердить кандидатуру нового управляющего.