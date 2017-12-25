25.12.2017 | 09:34

В воскресенье, 24 декабря, жители и гости Пензы отдохнули на спортивных площадках, организованных около главной елки города.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике устроил соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу.

«Кроме того, прошел мастер-класс по фигурному катанию на коньках для юных жителей города», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Самые активные участники мероприятия получили абонементы в фитнес-центр, бассейн и тренажерный зал, а также скидку 50% на прокат коньков на площади Ленина.