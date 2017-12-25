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Общество | Участники спортивных состязаний на площади Ленина получили ценные призы

25.12.2017|09:34
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В воскресенье, 24 декабря, жители и гости Пензы отдохнули на спортивных площадках, организованных около главной елки города.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике устроил соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу.

«Кроме того, прошел мастер-класс по фигурному катанию на коньках для юных жителей города», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Самые активные участники мероприятия получили абонементы в фитнес-центр, бассейн и тренажерный зал, а также скидку 50% на прокат коньков на площади Ленина.

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Гость|25.12.2017 09:43|

penzainform.ru писал(a):

катанию на коньках для юных жителей города
...коньках-горбуньках. Хорошо когда коньки, а то у сумасшедших(подлинно)родителей)дети американские мультфильмы смотрят, а затем кончают жизнь самоубийством(есть даже случай пятилетний пытался покончить, жить говорит не интересно).

Гость|25.12.2017 09:45|

А кто то объявлял об этом заранее?

Гость|25.12.2017 10:09|

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике устроил соревнования...

а на допинг пробы брали и с МОК согласовали? А то все призы придется сдать в правительство

Гость|25.12.2017 10:11|

ЕСЛИ ОБЪЯВЛЯТЬ ЗАРАНЕЕ,ТО ЗА ПРИЗАМИ ПРИДЁТ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ. НА ВСЕХ НЕ НАПАСЁШЬСЯ.

Гость|25.12.2017 11:27|

ВСё объявлено заранее. Для умных есть официальный сайт администрации города Пензы. Для очень умных, но ленивых - Пензинформ. А я из тех кто там был....

Имя: Гость
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