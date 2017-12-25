В воскресенье, 24 декабря, жители и гости Пензы отдохнули на спортивных площадках, организованных около главной елки города.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике устроил соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу.
«Кроме того, прошел мастер-класс по фигурному катанию на коньках для юных жителей города», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Самые активные участники мероприятия получили абонементы в фитнес-центр, бассейн и тренажерный зал, а также скидку 50% на прокат коньков на площади Ленина.
penzainform.ru писал(a):...коньках-горбуньках. Хорошо когда коньки, а то у сумасшедших(подлинно)родителей)дети американские мультфильмы смотрят, а затем кончают жизнь самоубийством(есть даже случай пятилетний пытался покончить, жить говорит не интересно).