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Общество | Пензенцу компенсировали моральный вред за отсутствие горячей воды

25.12.2017|14:34
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Житель Арбекова добился взыскания с управляющей компании компенсации морального вреда за отсутствие горячей воды и излишне начисленные платежи.

Мужчина сообщил суду, что дом на улице Одесской был введен в эксплуатацию в январе 2015 года, но вода в кранах стала теплой только в октябре, к тому же ГВС осуществлялось с нарушением температурного режима.

Из-за этого истец и его семья сначала не могли вселиться, а затем долго грели воду.

Пензенец оценил причиненные ему неудобства в 60 000 рублей. Именно такую сумму он просил взыскать с управляющей компании в качестве компенсации морального вреда.

«Кроме того, ответчиком незаконно производились излишние начисления за содержание и ремонт общего имущества дома, что привело к неосновательному обогащению, а истцу причинило моральные страдания, несмотря на то что впоследствии был произведен возврат сумм», - сообщили в Октябрьском районном суде.

За это пензенец требовал от управляющей организации еще 30 000 рублей, также он просил возместить ему судебные расходы и штраф.

Представитель ответчика пояснил, что по объективным причинам им своевременно не удалось заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, а затем пришлось проводить ремонтно-профилактические работы с сетями.

Он также добавил, что истец судится с ними постоянно и имеет задолженность по оплате коммунальных расходов.

Тем не менее суд встал на сторону потребителя и постановил выплатить ему 2 000 рублей за отсутствие ГВС и 1 000 рублей - за излишние начисления.

«Помимо указанного, в пользу истца взысканы расходы по составлению искового заявления в размере 2 500 рублей и представительские расходы в размере 8 000 рублей. В остальной части иск оставлен без удовлетворения», - пояснили в суде.

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Гость|25.12.2017 15:09|

Всё бы хорошо. Только двойные стандарты это. "Пензенец" в суде не простой видно был. Обычных пензенцев в такой ситуации лесом пошлют ... пардон суд оставит иск без удовлетворения (в крайнем случае 300 руб. за моральный вред).

Гость|25.12.2017 15:21|

Поржал. Три рубля.

Гость|25.12.2017 15:27|

Хорошо, когда ты родственник судьи

Имя: Гость
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