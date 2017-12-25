25.12.2017 | 14:34

Житель Арбекова добился взыскания с управляющей компании компенсации морального вреда за отсутствие горячей воды и излишне начисленные платежи.

Мужчина сообщил суду, что дом на улице Одесской был введен в эксплуатацию в январе 2015 года, но вода в кранах стала теплой только в октябре, к тому же ГВС осуществлялось с нарушением температурного режима.

Из-за этого истец и его семья сначала не могли вселиться, а затем долго грели воду.

Пензенец оценил причиненные ему неудобства в 60 000 рублей. Именно такую сумму он просил взыскать с управляющей компании в качестве компенсации морального вреда.

«Кроме того, ответчиком незаконно производились излишние начисления за содержание и ремонт общего имущества дома, что привело к неосновательному обогащению, а истцу причинило моральные страдания, несмотря на то что впоследствии был произведен возврат сумм», - сообщили в Октябрьском районном суде.

За это пензенец требовал от управляющей организации еще 30 000 рублей, также он просил возместить ему судебные расходы и штраф.

Представитель ответчика пояснил, что по объективным причинам им своевременно не удалось заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, а затем пришлось проводить ремонтно-профилактические работы с сетями.

Он также добавил, что истец судится с ними постоянно и имеет задолженность по оплате коммунальных расходов.

Тем не менее суд встал на сторону потребителя и постановил выплатить ему 2 000 рублей за отсутствие ГВС и 1 000 рублей - за излишние начисления.

«Помимо указанного, в пользу истца взысканы расходы по составлению искового заявления в размере 2 500 рублей и представительские расходы в размере 8 000 рублей. В остальной части иск оставлен без удовлетворения», - пояснили в суде.